Austrálie navrhla revoluční zákaz sociálních sítí. V Česku se osmělila jen Morava

Austrálie chce do konce roku přednést zákon na zákaz sociálních sítí pro mladistvé

Týkal by se dětí do 16 let, zákaz by měly na platformy jako TikTok, Instagram nebo YouTube

Zákon má podporu vládní strany i opozice, platit může začít už v příštím roce

Australská vláda plánuje navrhnout komplexní zákaz sociálních sítí a podobných aplikací pro mladistvé do 16 let. Zkraje listopadu to na brífinku oznámil premiér Anthony Albanese. Pokud zákon projde, půjde o revoluční krok – žádná jiná demokratická země se k ničemu podobnému zatím neodhodlala.

Austrálie chce zákaz sociálních sítí

Zákaz sociálních sítí by se v Austrálii měl týkat všech dětí mladších 16 let. Podle návrhu australské vlády se bude týkat služeb firmy Meta (Facebook, Instagram, Threads), TikToku, platformy X a dle všeho také YouTubu, což de facto není sociální síť, na mladší uživatele však může mít podobný dopad.

„Pokud jste čtrnáctiletý člověk a dostáváte tyto věci v době, kdy procházíte životními změnami a dospíváte, může to být opravdu těžké období a my se snažíme naslouchat a podle toho jednat,“ cituje Albanese agentura Reuters. Austrálie pro účely zákona testuje i speciální celonárodní systém ověřování věku.

We're making 16 years old the minimum age for social media. Here's why. pic.twitter.com/evjttbTjUB — Anthony Albanese (@AlboMP) November 8, 2024

Ministerský předseda 27milionového ostrovního státu oznámil, že zákon na ochranu mladých lidí na internetu aktuálně finišuje vládní Australská strana práce (Labour Party), která má v dolní komoře parlamentu většinu 78 poslanců ze 151 křesel. Návrh navíc podporuje i opoziční Liberální strana Austrálie (Liberal Party). Zákon má být na půdě sněmovny představen ještě do konce roku, platit začne 12 měsíců od schválení.

Podle kritiky zákazy nefungují

Podle mnohých odborníků jde o přelomový návrh na ochranu dětí a mladistvých, kteří na internetu čelí explicitnímu obsahu, nenávisti a také cílenému ohýbání reality stran populární influencerů. Zástupci dotčených provozovatelů sociálních sítí se k návrhu australské vlády nevyjádřili, učinila to za ně však organizace Digital Industry Group Inc (DIGI), která bojuje za práva technologických firem v Austrálii.

„Zajištění bezpečnosti mladých lidí na internetu je nejvyšší prioritou, ale navrhovaný zákaz přístupu teenagerů k digitálním platformám je řešení z minulého století. […] Místo blokování přístupu prostřednictvím zákazů je třeba zaujmout vyvážený přístup k vytváření prostoru vhodného uživatele v daném věku, budovat digitální gramotnost a chránit mladé lidi před hrozbami na internetu,“ uvedla ředitelka DIGI Sunita Bose.

Západní svět nic takového nezná

Z hlediska celé západní demokracie jde o neobvykle revoluční krok. Žádný podobný plošný zákaz platný pro celou zemi neznáme; tedy pokud nepočítáme nedemokratické státy, jako je KLDR, Čína, Turkmenistán nebo Írán. Výjimkou jsou pouze americké státy Utah a Arkansas, ve kterých je vyžadováno schválení rodičů při registraci uživatelů mladších 18 let.

V Česku zatím o podobném návrhu nepadají ani náznaky. Od září pouze platí v 5 základních školách ve Vsetíně zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu školní výuky. Ačkoliv vedení moravského města si zákaz pochvaluje, je i terčem kritiky a podle ministerstva školství je v zásadě nezákonné zakazovat ředitelům základních škol zavádět podobná opatření.

„Jakékoli usnesení rady města v tomto smyslu je nezákonné, ředitel školy je nemusí poslechnout a nemůže za to být postižen,“ uvedla pro Novinky.cz mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová.