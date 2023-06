Jsou vaše děti na internetu v bezpečí? Tragédii je možné předejít

Děti na internetu může potkat podvodník, sexuální predátor nebo kyberšikana

Studie Nadace O2 ukazuje, že je extrémně důležité zvyšovat povědomí o nebezpečí online prostoru

Děti jsou na internetu vystavovány velkému nebezpečí a rodiče to často neví. Nadace O2 ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research a sociologem Danielem Prokopem z PAQ Research vypracovala výzkum týkající se bezpečí dětí v online světě. Výsledky by měl vzít v potaz každý rodič.

Děti v online světě

„Cílem bylo zjistit, jak rodiče dohlížejí na chování svých dětí v on-line světě, jak děti v tomto prostředí tráví svůj čas, zda sdílí s rodiči to, na jaká rizika tam narážejí. Zároveň mapoval i pocit štěstí dětí, jaký vliv na to má čas strávený na mobilním telefonu nebo zájem rodičů o to, čím se děti v on-line světě baví,“ vysvětluje manažerka Nadace O2 Dominika Herdová motivaci průzkumu s trefným označením Děti on-line. Když rodič netuší…

Průzkum disponoval bezmála 5 000 respondenty z řad dětí od 8 do 15 let i dospělých rodičů. Kromě dětí z běžných základních škol Nadace O2 zařadila do výzkumu také žáky O2 Chytrých škol, což je speciální kurz pro rodiče a děti, který klade důraz na mediální gramotnost a učí děti, jak být v bezpečí na internetu.

První část studie se věnovala tomu, kolik času dětí tráví na telefonu a co na něm dělají. Ukázalo se, že rodiče mají zkreslené představy o tom, jak jejich ratolesti používají smartphone. Dotazovaní rodiče se v průměru domnívají, že jejich děti tráví na mobilu necelé 3 hodiny denně. Realita je podle studie 3 hodiny 28 minut; ve věku 14 a 15 let pak strávený čas roste na 4 hodiny 37 minut.

O2 rovněž zjistilo, že 7 % dětí ve věku 8 až 9 let kontroluje mobil minimálně jednou za hodinu; procento roste úměrně s věkem. K závislosti tohoto typu mají blíž dívky než chlapci. Bez zajímavosti není ani to, že žáci O2 Chytrých škol používají mobilní telefon více než běžná populace. Zadavatel průzkumu se však domnívá, že se na něm chovají o poznání bezpečněji.

Studie dále zjistila, že mezi mladými náctiletými (asi 12 až 15 let) nejvíce frčí Instagram, TikTok je populární taktéž, ale spíše u starších (14 až 15 let). Všechny věkové kategorie však nejvíce používají YouTube – s drobným rozdílem je nejoblíbenější u věkové skupiny 12 až 13 let. Jak ale známo, YouTube konzumují i děti mnohem menší.

Mobil v noci? Velký problém

Ožehavé téma je i to, že nezletilí často tráví na telefonu čas i v případě, kdy mají ulehnout ke spánku. Ničí si tím spánkový režim, modré světlo z displejů jim zhoršuje kvalitu samotného spánku a ponocování se pak může negativně projevit na jejich výkonu ve škole.

Průzkum uvádí, že 8 z 10 rodičů zakazuje dětem telefon na noc. Nicméně z výpovědí dětí jasně vyplývá, že až 60 % z nich si telefon bere do postele i přes zákaz. Mobil v noci prý opět používají více dívky než chlapci.

Internet jako nebezpečný svět

V kyberprostoru na ty nejmenší a nejzranitelnější uživatele číhá hned několik typů nebezpečí. Patří sem určitě podvody všeho typu, kyberstalking, kyberšikana, sexting a v tom nejhorším případě také kybergrooming, neboli živé setkání predátora a dítěte, jak bylo popsáno ve filmu V síti od Víta Klusáka.

Studie přichází se zjištěním, že až 170 tisíc nezletilých dětí se na internetu chová rizikově. Děsivě zní, že zhruba 4 z 10 dětí přiznaly, že mají nějakého „internetového kamaráda“, které však reálně nikdy neviděli a pouze si s ním dopisují.

A pokud jde o kyberšikanu, každé 5. dítě se s touto formou psychického teroru setkalo. Ve třídě, kde je 30 dětí, najdeme v průměru 6 dětí, které nějakou formu kyberšikany zažily. Nejvíce pak (zhruba 35 %) ve věkové kategorii 14 až 15 let.

Extrémně důležitá je v tomto ohledu práce rodičů. Ti by měli děti nenásilnou, neinvazivní formou kontrolovat, ptát se jich na zážitky z kyberprostoru, diskutovat s nimi o rizicích a ocenit je za správné chování. A to ať už ty nejmenší na prvním stupni základní školy, tak ty starší.

Zhruba polovina rodičů v dotazníku uvedla, že kontroluje dětem nainstalované aplikace, třetina pak dohlíží i na pohyb dítěte. Obecně je však rodičovská kontrola nejsilnější u dětí ve věku 8 až 11 let. U těch nejstarších (14 až 15 let) pak rodičovský dohled klesá hluboko pod 25 % případů.