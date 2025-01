Zájem o koupi TikToku roste, rozhodnutí padne v následujících týdnech

TikTok je dlouhodobě globálním fenoménem, který si podmanil mladé i starší generace. Ale zatímco uživatelé scrollují nekonečné množství krátkých videí, v zákulisí se odehrává něco mnohem většího. Trump sice zakročil při celkovém zákazu aplikace, nicméně v současné době je na programu prodej její části, údajně kvůli bezpečnosti jejich uživatelů. Již od počátku spekulací o prodeji se na povrch vynořilo nespočet zájemců o její koupi.

Oracle a Microsoft, dva technologičtí giganti, by se údajně měli do zájmu o odkoupení aplikace nově také zařadit. Zatímco běžným uživatelům může připadat, že takové věci se jich netýkají, opak je pravdou. Jednání o budoucnosti TikToku ovlivní, jak bude aplikace vypadat a fungovat v následujících letech.

A new report on TikTok reveals that Oracle and Microsoft are in discussions to take over the app’s global operations, while ByteDance would retain a minority stake.

The White House is involved in negotiating the deal, and ByteDance values TikTok at over $200 billion, according… pic.twitter.com/WG1OyC0jE4

