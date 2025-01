Šílenství jménem TikTok: Američané kupují předražené telefony jen kvůli této aplikaci

Zákaz TikToku v USA byl pozdržen, do obchodů Google Play a App Store se však nevrátil

Na platformě eBay si tak můžete pořídit předražené telefony s nainstalovanou aplikací TikTok

Američtí uživatelé TikToku to teď mají složité. Aplikace byla zákonem z dubna loňského roku oficiálně zakázána, nový prezident Trump však vymáhání zákona pozdržel a jeho administrativa tak zákaz TikToku zatím nevymáhá. Odlišný přístup však zvolil Apple a Google, obě firmy aplikaci ze svých obchodů odstranili. Jak se dalo tušit, na bazarových serverech to vzbudilo velkou poptávku po telefonech s předinstalovanou aplikací TikTok.

TikTok zakázán i povolen

Zákaz TikToku, tak jak jej ukládá platný zákon prezidenta Bidena, platil v neděli 20. ledna zhruba 13 hodin. Poté byl znovu uveden do provozu, za což tvůrci aplikace nezapomněli poděkovat současné administrativě prezidenta Trumpa. To ale neznamená, že by zákaz přestal platit – Trump pouze nařídil zákaz nevymáhat, dokud se sám nerozhodne, jak s platným zákonem naloží.

Služba tedy funguje naplno, jako za stavu před 20. lednem. Opačná situace ale panuje v Google Play a Apple App Store, odkud aplikace zmizela. Pro provozovatele těchto obchodu – Google a Apple – totiž zákon platí a musí jej dodržovat, aplikace tedy nenabízí.

iPhone s TikTokem za 700 tisíc

Dle očekávání se toho chytla celá řada lidí, kteří se rozhodli svůj mobil s nainstalovanou aplikací TikTok zpeněžit. Jak si všimla redakce britského Wired, na portále eBay už se vesele obchoduje s použitými iPhony a androidovými smartphony, které obsahují zakázanou aplikaci TikTok.

V mnoha případech inzeráty nabízí použité telefony za původní cenu, či přinejlepším za o trochu vyšší částku. Výjimkou však nejsou ani brutálně přehnané nabídky, kdy třeba iPhone 14 s TikTokem můžete pořídit za v přepočtu 300 tisíc korun. Absolutně nejšílenější nabídka pochází od uživatele akis_4134, který prodává svůj iPhone 12 Pro Max s předinstalovanou aplikací TikTok za 744 tisíc korun.

O tom, jak nesmyslné tyto nabídky jsou, ani netřeba referovat. TikTok navíc skutečně nemusí být z amerického trhu vyloučen „na dobro“. Prezident Trump aktuálně se svými poradci celou situaci zkoumá a rozhodnout se má do 5. dubna, kdy vyprší exekutivní příkaz podepsaný v první den nastoupení prezidenta do úřadu. Pokud do té doby nenastane v situaci zásadní zvrat – třeba odkup platformy americkou firmou – zákaz bude obnoven.