Trump odložil zákaz TikToku o 75 dní. Otázkou zůstává, zda je tento krok legální

Prezident Trump podepsal příkaz odkládající zákaz TikToku o 75 dní

Tento krok vyvolal právní debaty o tom, zda má prezident na takové rozhodnutí vůbec pravomoc

Uživatelé TikToku v USA se nadále potýkají s nejistotou ohledně budoucnosti platformy

Je to hra o čas. Když TikTok čelil zákazu kvůli obavám o národní bezpečnost, miliony uživatelů v USA zpozorněly. Mladí i starší lidé, kteří na TikToku tráví hodiny sledováním videí, se začali obávat, že přijdou o svou oblíbenou platformu. Prezident Trump před pár dny rozhodl o odkladu zákazu o 75 dní. Je to dost na to, aby TikTok hledal řešení, ale také dost na to, aby si vláda vyjasnila, co vlastně chce.

Legální, nebo už za hranou?

Odklad zákazu však vyvolal otázky, zda je prezidentův krok vůbec legální. Podle některých právních expertů by totiž Trump mohl narazit na problém, exekutivní příkaz nemůže přímo obejít rozhodnutí Kongresu. Navíc, pokud by celá věc skončila u soudu, mohla by se táhnout celé měsíce. Zůstává tak otázkou, zda tento krok skutečně pomůže vyřešit spor mezi TikTokem a americkou vládou.

Pozastavení zákazu může být prodlouženo až na 90 dní za předpokladu, že budou jasné důkazy o probíhající dohodě. Trump tedy musí předložit podklady o významném pokroku v odtržení americké části TikToku od společnosti ByteDance. Jelikož Trump žádné důkazy doposud údajně nepodložil, může se jednat o nelegální pozastavení.

TikTok je populární po celém světě, ale obavy o bezpečnosti dat nejsou žádná novinka. Americká vláda už dříve tvrdila, že čínská společnost ByteDance, která TikTok vlastní, může sdílet data uživatelů s čínskou vládou. Problém je však v tom, že dosud nebyly předloženy žádné jasné důkazy, které by tuto obavu jednoznačně potvrdily. To však nebrání politickým debatám, které TikTok nadále obklopují.

Krátce po oznámení zákazu se TikTok stáhl z obchodů Apple a Google, což vyvolalo paniku mezi uživateli. Apple údajně TikTok na svoji platformu v následujících měsících navíc nemá v plánu dávat zpět. Lidé, kteří aplikace omylem smazali, teď zoufale hledají způsoby, jak ji znovu nainstalovat. Někteří dokonce platí za starší zařízení, kde je TikTok stále dostupný. Tato situace ukazuje, jak moc si lidé na tuto platformu zvykli a jak velký zásah by její zmizení znamenalo.

Velké platformy, na kterých se TikTok před zákazem nacházel se k aplikaci v nejbližší době pravděpodobně nevrátí. Tedy minimálně do doby, dokud nebudou splněny zákonné požadavky ze strany prezidenta Donalda Trumpa.

Politická hra bez vítěze

Pokud má TkTok zůstat na americkém trhu, bude muset najít cestu, jak uspokojit obavy vlády. Mluví se o prodeji americké části společnosti nebo vytvoření dohody, která by zajistila větší transparentnost. Mezi možnými investory se objevila i známá jména, jako je například Elon Musk, či youtuber MrBeast, což naznačuje, že budoucnost aplikace ještě nemusí být úplně ztracena.

Na odkladu zákazu TikToku se znovu ukazuje, jak komplikované jsou vztahy mezi Spojenými státy a Čínou. TikTok se stal jakýmsi symbolem této rozepře, ať už jde o obchodní války, technologie, nebo bezpečnost. A právě proto není jasné, zda jde skutečně o ochranu uživatelů, nebo o další tah na politické šachovnici.