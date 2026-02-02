Xiaomi rychle roste, kritický problém ho ale může zpomalit

- Čínskému Xiaomi se daří, přesto před ním leží zásadní problém
- Nedostatek pamětí může jeho růst výrazně zbrzdit
- V ohrožení se může ocitnout i třetí místo na globálním trhu
Když se firmě po finanční stránce i po stránce odbytu produktů daří, je to povětšinou velmi dobré znamení. Občas ale může úspěch jít ruku v ruce s problémy, které mohou znemožnit uspokojení rostoucí poptávky. V takovém případě firmě nejen uniká zisk, ale také potenciální zákazníci, o které může v řadě případů nenávratně přijít. Tato situace podle některých zdrojů údajně hrozí jednomu z největších výrobců chytrých telefonů na světě, čínskému Xiaomi.
Xiaomi musí zvolit správnou strategii pro letošní rok
Celosvětové dodávky smartphonů dosáhly v roce 2025 1,25 miliardy kusů (dvouprocentní meziroční nárůst), což je nejvyšší objem od roku 2021. Apple si zajistil první místo díky vysoké poptávce po iPhonu 17, zatímco Xiaomi úspěšně obhájilo své třetí místo na globálním trhu. Technologické prostředí v roce 2026 však čelí vysoké nestabilitě kvůli eskalujícímu nedostatku DRAM a NAND, což vyžaduje okamžitou optimalizaci skladových kanálů a strategií nákupu komponentů.
Oživení trhu v roce 2025 nicméně zakrývá problém na straně nabídky, který se objeví v letošním roce. Analýza společnosti Omdia identifikuje závažná omezení nabídky pamětí DRAM a NAND jako hlavní technický limit pro nadcházející fiskální rok. Tento nedostatek pamětí bude mít neúměrný dopad na výrobce závislé na standardech LPDDR4/4X a hardwaru s nízkou marží. Dvouprocentní pokles dodávek Xiaomi ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 souvisí s uvedeným oslabením v segmentu základních modelů, které jsou nejvíce citlivé na kolísání cen komponentů.
Aby firmy zabránily snižování marží, musí se jejich strategie zaměřit spíše na růst hodnoty, než na čistý objem prodeje, a to prostřednictvím portfolií smartphonů nesoucí značku Redmi a Xiaomi. Výrobci, kteří nemají dlouhodobé dodavatelské smlouvy na paměťové moduly, budou nuceni provést cenové úpravy, což oslabí poptávku spotřebitelů. Úspěch závisí na zmírnění těchto tlaků v dodavatelském řetězci při současném provádění plánované integrace společnosti Realme do společnosti Oppo a na boji proti opětovnému vzestupu Huawei v pevninské Číně.