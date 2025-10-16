Xiaomi představilo speciální Gold Collection produktů v kombinaci se šperky od české autorky

- Xiaomi uvedlo řadu Gold Collection a představilo s českou šperkařkou Kateřinou Reich
- Projekt spojuje technologický přesah Xiaomi s uměním šperkařského detailu
- Earth Gems přináší zlaté šperky s polodrahokamy inspirované barvami a tvary přírody
Xiaomi představilo novou řadu produktů Gold Collection a zároveň oznámilo spolupráci s českou designérkou a šperkařkou Kateřinou Reich, která při této příležitosti uvedla svou kolekci šperků Earth Gems. Prvním výsledkem této unikátní kooperace je propojení technologické elegance Xiaomi a šperkařského umění Kateřiny Reich.
Kateřina Reich vytvořila šperky, které na první pohled zaujmou působivou harmonií tvarů a precizním provedením i v těch nejjemnějších, pouhým okem sotva postřehnutelných detailech. Zlaté šperky doplněné polodrahokamy nejen při výjimečných příležitostech skvěle doplní řadu výrobků Xiaomi Gold Collection sestávající z mobilního telefonu Xiaomi 15T Pro ve zlatém barevném provedení, zlatých chytrých hodinek Watch S4 a chytrého náramku Smart Band 10 Glimmer Edition.
Kolekce Earth Gems
Tato nová kolekce představuje pokračování úspěšné kolekce Earth. Přináší zlaté šperky doplněné polodrahokamy, které nahrazují perly a rozšiřují barevnou škálu inspirovanou přírodou – od hluboké zeleně listů přes zlaté odlesky slunce, modř vody až po pestré tóny květin a plodů. Každý kámen zachycuje fragment Země a proměňuje jej v nositelný šperk, který připomíná křehkou krásu a sílu naší planety.
Tradice, důraz na detail a jedinečný rukopis
Kateřina Reich, dcera uznávaného fotografa Jana Reicha, ve své tvorbě navazuje na rodinnou tradici precizního uměleckého vyjádření. Její šperky se vyznačují dokonalou geometrií a mimořádně propracovanými detaily. Každý prvek má své přesně dané místo a logiku, takže výsledkem je celek, který je výrazný i v jednotlivých částech. Stejně jako její otec ve fotografii ukazuje, že krása se často rodí v nenápadnosti a dokonalost ve zdánlivé jednoduchosti.
Ve své práci kombinuje tradiční zlatnické materiály, jako je zlato a stříbro, s moderními prvky, například akrylátovým sklem či chirurgickou ocelí. Za kolekci Earth byla v roce 2024 nominována na ceny Czech Grand Design v kategorii Šperkař roku. V roce 2018 získala s kolekcí Kyō, inspirovanou japonským uměním, ocenění Nejlepší kolekce šperků na prestižní přehlídce Designblok a následně i nominaci na Czech Grand Design. Její práce se objevily v médiích jako The Wall Street Journal, čínské vydání Harper’s Bazaaru nebo Cosmopolitan, kde se ocitly po boku značek Louis Vuitton, Chanel, Céline, Giorgio Armani či Valentino.