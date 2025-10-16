TOPlist

Xiaomi představilo speciální Gold Collection produktů v kombinaci se šperky od české autorky

Michal Javůrek
Michal Javůrek 16. 10. 17:30
0
Xiaomi Earth Gems
  • Xiaomi uvedlo řadu Gold Collection a představilo s českou šperkařkou Kateřinou Reich
  • Projekt spojuje technologický přesah Xiaomi s uměním šperkařského detailu
  • Earth Gems přináší zlaté šperky s polodrahokamy inspirované barvami a tvary přírody

Xiaomi představilo novou řadu produktů Gold Collection a zároveň oznámilo spolupráci s českou designérkou a šperkařkou Kateřinou Reich, která při této příležitosti uvedla svou kolekci šperků Earth Gems. Prvním výsledkem této unikátní kooperace je propojení technologické elegance Xiaomi a šperkařského umění Kateřiny Reich.

Xiaomi Earth Gems

Kateřina Reich vytvořila šperky, které na první pohled zaujmou působivou harmonií tvarů a precizním provedením i v těch nejjemnějších, pouhým okem sotva postřehnutelných detailech. Zlaté šperky doplněné polodrahokamy nejen při výjimečných příležitostech skvěle doplní řadu výrobků Xiaomi Gold Collection sestávající z mobilního telefonu Xiaomi 15T Pro ve zlatém barevném provedení, zlatých chytrých hodinek Watch S4 a chytrého náramku Smart Band 10 Glimmer Edition.

Kolekce Earth Gems

Tato nová kolekce představuje pokračování úspěšné kolekce Earth. Přináší zlaté šperky doplněné polodrahokamy, které nahrazují perly a rozšiřují barevnou škálu inspirovanou přírodou – od hluboké zeleně listů přes zlaté odlesky slunce, modř vody až po pestré tóny květin a plodů. Každý kámen zachycuje fragment Země a proměňuje jej v nositelný šperk, který připomíná křehkou krásu a sílu naší planety.

Tradice, důraz na detail a jedinečný rukopis

Kateřina Reich, dcera uznávaného fotografa Jana Reicha, ve své tvorbě navazuje na rodinnou tradici precizního uměleckého vyjádření. Její šperky se vyznačují dokonalou geometrií a mimořádně propracovanými detaily. Každý prvek má své přesně dané místo a logiku, takže výsledkem je celek, který je výrazný i v jednotlivých částech. Stejně jako její otec ve fotografii ukazuje, že krása se často rodí v nenápadnosti a dokonalost ve zdánlivé jednoduchosti.

Xiaomi Earth Gems

Ve své práci kombinuje tradiční zlatnické materiály, jako je zlato a stříbro, s moderními prvky, například akrylátovým sklem či chirurgickou ocelí. Za kolekci Earth byla v roce 2024 nominována na ceny Czech Grand Design v kategorii Šperkař roku. V roce 2018 získala s kolekcí Kyō, inspirovanou japonským uměním, ocenění Nejlepší kolekce šperků na prestižní přehlídce Designblok a následně i nominaci na Czech Grand Design. Její práce se objevily v médiích jako The Wall Street Journal, čínské vydání Harper’s Bazaaru nebo Cosmopolitan, kde se ocitly po boku značek Louis Vuitton, Chanel, Céline, Giorgio Armani či Valentino.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

Další dnešní články

Oppo Find X9 a X9 Pro na tiskovém snímku
Oppo Find X9 Pro: extrémní výdrž, 200Mpx teleobjektiv a spolupráce s Apple Watch
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 16:30
0
Tim Cook si potřásá rukou z jihokorejským byznysmenem (ilustrační obrázek)
Apple chystá změnu v dodavatelském řetězci pro iPhone 18, půjde o velkého konkurenta
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
3
Snímek z videa vytvořeného skrze Veo 2
Google se nechce nechat zahanbit Sorou a vytahuje z rukávu novou verzi svého generátoru videí
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 13:00
0
Google Bard, model Gemini Pro a umělá inteligence (ilustrační obrázek)
Je Gemini 3.0 za rohem? Záhadná informace prozrazuje datum spuštění
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0

Kapitoly článku