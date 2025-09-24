Hledáte hodinky pro svou nežnou polovičku? Xiaomi Watch S4 přichází v menší 41mm verzi

- Značka Xioami přichází na český trh s menší variantou hodinek Watch S4
- Hodinky mají subtilnější design a několik barevných variant
- Cena pro český trh je stanovena na 3 199 korun
Společnost Xiaomi letos v březnu představila chytré hodinky Xiaomi Watch S4 s diametrem 47 mm, nyní přichází s menší variantou pro drobnější zápěstí. Nový model má v průměru 41 mm, a kromě menšího displeje, nižší kapacity akumulátoru má prakticky všechny parametry stejné jako jeho větší sourozenec.
Xiaomi Watch S4: chytré hodinky pro něžnější pohlaví
Xiaomi Watch S4 jsou elegantní kruhové hodinky určené zejména pro něžnější pohlaví. Naznačuje to už samotný design, u kterého výrobce zeštíhlil lunetu (oproti 47mm modelu není odnímatelná), a pozměnil design uchycení řemínků. Pouzdro hodinek bude k dispozici ve dvou barevných provedeních (stříbrná a zlatá), výrobce ho bude kombinovat s různě barevnými pásky z kůže, pryže, nebo z kovu.
Menší Xiaomi Watch S4 reprezentuje 1,32″ AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 1 500 nitů. Běží na něm vlastní prostředí HyperOS, které nabízí na výběr přes 200 různých ciferníků. Hodinky umí monitorovat více než 150 různých sportovních aktivit, díky integrované duální GPS zmapují trasu, kterou lze dokonce při cyklistice synchronizovat s podporovanými tachometry. Díky vodotěsnosti 5 ATM se hodinky rovněž hodí na povrchové plavání.
Vydrží nabité až 8 dní
Samozřejmostí je i monitorování zdravotních funkcí, pro tyto účely jsou hodinky vybavené snímačem tepu (s měřením okysličení krve) a teploměrem – ten slouží jednak k upozornění na přehřátí, ale také na monitorování ženského zdraví. Xiaomi se rovněž chlubí přesnějším monitoringem spánku.
Hodinky disponují speciálním SOS tlačítkem, které lze použít pro rychlé tísňové volání nebo sdílení polohy v reálném čase. K dispozici je rovněž možnost aktivovat v nebezpečí nouzovou sirénu. Nechybí ani možnost ovládání vybraných funkcí na smartphonu, například na dálku ovládat fotoaparát či přijímat/odmítat telefonní hovory. Bohužel však jenom ze spárovaného smartphonu, podpora eSIM u menšího modelu chybí.
Do pouzdra 41mm varianty hodinek se výrobci podařilo vměstnat 320mAh baterii, která by měla zajistit až 8 dní výdrže při lehkém používání či 4 dny při běžném používání. O nabíjení se stará proprietární magnetická kolébka.
Cena a dostupnost
Xiaomi Watch S4 se 41mm diametrem jdou do prodeje již dnes, cena pro český trh je stanovena na 3 199 korun.