Xiaomi Watch S4: elegantní kruhové hodinky, které se obejdou bez smartphonu

Značka Xiaomi přináší na evropský trh hodinky Watch S4

Hodinky se pyšní elegantní konstrukcí s vyměnitelnou lunetou

K dispozici je i verze s podporou eSIM, která umí pracovat zcela nezávisle na smartphonu

Společnost Xiaomi přivezla na veletrh MWC několik zajímavých produktů – některé byly představené už na konci loňského roku v Číně, některé jsou zbrusu nové. Do první kategorie se řadí hodinky Xiaomi Watch S4.

Xiaomi Watch S4: stylové hodinky s podporou eSIM

Hodinky Xiaomi Watch S4 byly poprvé představeny loni v říjnu společně s řadou smartphonů Xiaomi 15, nyní je čínský výrobce uvádí na globální trh. Opět se jedná o elegantní hodinky s kruhovým displejem, oproti minulé generaci došlo k několika designovým úpravám. Pouzdro hodinek již není z boku tak výrazně ploché, tudíž hodinky působí tenčím a lehčím dojmem, byť tloušťka i hmotnost se mezigeneračně nezměnily – 12 mm a 44 gramů.

Pouzdro hodinek je hliníkové, displej pak obepíná luneta z nerezové oceli. Luneta je opět vyměnitelná, takže hodinky dovedou měnit vzhled takřka za pochodu. Displej si ponechal úhlopříčku 1,43″ i rozlišení 466 × 466 pixelů, potěší výrazně navýšený jas, který činí až 1 500 nitů (špičkový dokonce 2 200 nitů) – i na ostrém slunci by tak měl být krásně čitelný. Novinkou je otočná korunka, která na pravé straně nahradila jedno z původních tlačítek.

Dýnko hodinek obsahuje senzory pro monitorování zdravotních funkcí, hodinky zvládnou měřit srdeční tep, nasycení krve kyslíkem a rovněž umí prozradit hladinu stresu, kterou lze případně snížit dechovými cvičeními. Nechybí ani podrobná analýza spánku.

Samozřejmostí je sledování sportovních aktivit, podporováno je víc než 150 různých sportů, přičemž chůzi, běh nebo cyklistiku umí hodinky rozpoznávat automaticky. Hodinky disponují vlastní GPS a jsou voděodolné do 5 ATM, takže se hodí i na povrchové plavání.

Energii hodinkám dodává akumulátor s kapacitou 486 mAh, u kterého výrobce slibuje výdrž až 15 dní, při zapnuté funkci Always on se ale výdrž překvapivě zkrátí na třetinu – patrně je to důsledek toho, že displej má fixní obnovovací frekvenci 60 Hz a neumí ji snížit. Xiaomi Watch S4 navíc půjdou do prodeje i ve variantě s eSIM (pouze 4G), u které je výdrž ještě nižší – v běžném režimu 7 dní, v intenzivním 3 dny. Tato verze ale umí pracovat autonomně bez spárovaného smartphonu, a to včetně podpory telefonování. Z nuly na sto se baterie nabije přiloženou magnetickou kolébkou za necelé dvě hodiny.

Xiaomi Smart Band 9 Pro přichází v nové barvě

Kromě hodinek představila společnost Xiaomi i novou barevnou variantu náramku Smart Band 9 Pro, která se jmenuje Cream White, tedy krémově bílá. Po hardwarové stránce se jedná o ten stejný náramek, jaký již známe z loňského roku, takže se můžete těšit na jemný a jasný AMOLED displej, podrobné sledování sportovních aktivit a zdravotních veličin, integrovanou GPS a výdrž až 21 dní.

Ceny a dostupnost

Hodinky Xiaomi Watch S4 půjdou do prodeje s černým a stříbrným pouzdrem, nicméně Xiaomi bude nabízet širší množství variant lišících se barvou řemínku a lunety. Evropská cena je stanovena na 160 eur, což jsou v přepočtu 4 tisíce korun. Náramek Smart Band 9 Pro v bílé barvě přijde na 80 eur, tedy 2 tisíce korun. Dostupnost obou produktů na českém trhu pro vás zjišťujeme.