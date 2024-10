Xiaomi Band 9 Pro má obří výdrž, velký displej a profesionální měření běhu i plavání

Xiaomi představilo nový náramek Band 9 Pro

Má stejně velký displej jako minulá generace, je však jasnější a s tenčími rámečky

Náramek dále láká na přesnější měření zdraví a profesionální sledování vybraných sportů

Značka Xiaomi včera nepředstavila pouze nové vlajkové smartphony řady Xiaomi 15, ale i spoustu dalších produktů. Mezi nimi nechybí ani Xiaomi Band 9 Pro, tedy nová generace fitness náramku, který se díky většímu displeji přibližuje spíše chytrým hodinkám, koneckonců s nimi sdílí operační systém HyperOS.

Xiaomi Band 9 Pro: stejný displej v menším těle

Po designové stránce přináší nový náramek pouze kosmetické změny. Zatímco při předchozím mezigeneračním skoku se zvětšoval displej, tentokráte výrobce použil stejně velkou 1,74″ obrazovku s rozlišením 336 × 480 pixelů. Panel je po stranách mírně zakřivený a pyšní se výrazně vyšším maximálním jasem, který dosahuje hodnoty 1200 nitů. Přestože se úhlopříčka displeje nezměnila, náramek je celkově menší – vděčí za to upravenému hliníkovému pouzdru s tenčími rámečky.

Na dýnku náramku najdeme plejádu zdravotních senzorů, které mají díky vylepšeným algoritmům nabídnout přesnější měření tepové frekvence, spánku a stresu. Kromě toho náramek umí měřit i okysličení krve a ženské zdraví. Samozřejmostí je i měření sportovních aktivit. Xiaomi láká na podporu více než 150 sportovních režimům, mezi nimiž najdeme i běžecké a plavecké módy pro profesionály. Ti se mohou spolehnout jednak na přesnější GNSS poziční systém (včetně funkce kompasu), tak i na voděodolnost 5 ATM.

Bezkontaktní placení a odemykání automobilů

Na náramku běží operační systém HyperOS 2, který nabízí širokou nabídku ciferníků (více než 100), podporu notifikací, hlasového asistenta a několik exkluzivních funkcí jako je možnost odemkání automobilů skrze čip NFC. Ten lze rovněž použít pro bezkontaktní placení. Konektivitu se smartphonem zabezpečuje Bluetooth 5.4.

Energii náramku dodává akumulátor s kapacitou 350 mAh, díky kterému Band 9 Pro vydrží na jedno nabití až 21 dní, popř. 10 dní s využitím funkce always-on displej.

Cena a dostupnost

Xiaomi Band 9 Pro půjde do prodeje ve třech barevných variantách – černé, stříbrné a růžové, vzhled pak lze ozvláštnit nepřeberným množstvím náramků různých barev a materiálů. S pryžovým páskem náramek vyjde na 399 CNY (asi 1 600 korun s DPH), s koženým na 449 CNY (asi 1 800 korun s DPH). Xiaomi Band 9 Pro je v Číně v prodeji již nyní, globální varianta by měla dorazit ještě do konce letošního roku.