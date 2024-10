Řada Xiaomi 15 odhalena: první s nejvýkonnějším čipsetem současnosti

Xiaomi v Číně představilo novou řadu vlajkových modelů s číslem 15

Oba se mohou pochlubit nejvýkonnějším čipsetem současnosti, Snapdragonem 8 Elite

Ceny začínají na zhruba 18 tisících korun, dostupnost je prozatím pouze v Číně

Čínská společnost Xiaomi je jeden z posledních velkých hráčů na trhu, který stále ještě v letošním roce nepředstavil novou vlajkovou řadu. To je nyní ale minulostí – řada Xiaomi 15 nabídne vysoký výkon, špičkový displej, velkou baterii a také propracované fotoaparáty, to vše rovnou ve dvou verzích, základní a Pro. Co všechno novinky nabízí?

Xiaomi 15 Pro nabídne velkou baterii

Jedním z největších taháků obou modelů je bezesporu nejnovější čipset od Qualcommu s názvem Snapdragon 8 Elite, který je vyroben 3nm výrobním procesem. Kromě toho se čipset může pochlubit architekturou dvou primárních jader a dvou superjáder Oryon druhé generace, která mají stejný základ jako procesory Qualcomm určené pro PC. Co se týče výkonu, měli bychom se dočkat nárůstu 42 % v případě CPU a 44 % v případě GPU, přičemž pro umělou inteligenci je tady k dispozici výpočetní výkon až 80 TOPS. Bez nadsázky se dá říci, že vlajkové modely od Xiaomi jsou nejvýkonnějšími chytrými telefony současnosti.

S výkonem musí jít ruku v ruce také chlazení. To v případě Xiaomi 15 Pro nabízí o 14 procent větší chladící plochu, díky čemuž se nový čipset lépe chladí. Potěší také velká baterie s kapacitou 6100 mAh, která je navíc oproti svým předchůdcům lehčí. Pokud jde o design, Xiaomi 15 Pro nabídne hliníkový rám, decentní fotomodul či lehce zakřivený 6,73″ LTPO OLED displej s rozlišením 1440 × 3200 pixelů, variabilní obnovovací frekvenci 1-120 Hz, ochranným sklem Dragon Crystal Glass 2.0 či ultrasonickou čtečkou otisků prstů.

Fotoaparáty opět dostala na povel německá legenda Leica. V případě Xiaomi 15 Pro se můžeme těšit na hlavní fotoaparát s clonou f/1.44, která ještě více pomůže oddělit fotografovaný subjekt od okolí. Periskopický teleobjektiv se může pochlubit fotočipem Sony IMX858, ohniskovou vzdáleností 120 milimetrů a 5× optickým zoomem.

Širokoúhlý fotoaparát poté nabídne 50Mpx rozlišení a ohniskovou vzdálenost 14 milimetrů. Pozadu nezůstává ani software – Xiaomi AISP 2.0 pouští do hry hned několik algoritmů, které umožní vytvářet UltraRAW negativy či zvládne produkovat snímky s 20× UltraZoom přiblížením. Samozřejmostí je také zapojení umělé inteligence pro vylepšení fotografií a videí.

Xiaomi 15 se může pochlubit kvalitním displejem

Také základní model bude po stránce designu zajímavé zařízení. Především zaujme svými rozměry 152,3 × 71,2 × 8,08 milimetrů a hmotnost 191 gramů. Částečně zakřivený rám by měl dobře sedět v ruce, k čemuž bude přispívat také rozložení váhy 50:50. Přední straně vévodí 6,36″ LTPO panel s rozlišením 1200 × 2670 pixelů a 1,38milimetrovým rámečkem okolo, který byl vyroben technologií trojrozměrného lepení LIPO společnosti Xiaomi, která využívá nízkotlaké vstřikování k zapouzdření oblasti flex kabelu displeje.

To umožňuje, aby se prostor pro kabely přiblížil přímo ke středovému rámu, čímž se výrazně zmenší rámeček okolo displeje. Samozřejmostí je proměnná obnovovací frekvence 1-120 Hz, maximální jas až 3200 nitů a ochrana Xiaomi Dragon Crystal.

Baterie dostala v tomto případě kapacitu 5400 mAh a podporu 90W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Díky obsahu křemíku až 6 % a vysoké hustotě energie 850Wh/L se kapacita baterie oproti předchozí generaci zvýšila o 790 mAh, přestože se hmotnost zařízení snížila o 2 g. Také základní model dostal fotoaparáty s puncem Leica.

Hlavní fotoaparát se může pyšnit 1/1.31″ OmniVision Light Fusion 900 senzorem, který doplňuje optika se světelností f/1.62 a optická stabilizace obrazu, teleobjektiv dostal nový 28nm senzor s možností fotit makro a širokoúhlý snímač se může pochlubit 14mm ohniskem s clonou f/2.2. Vše je pochopitelně doplněné softwarovou platformou Xiaomi AISP 2.0 pro kvalitnější snímky. Video umí Xiaomi 15 natáčet až v 8K při 30 snímcích za sekundu. Nechybí ani USB-C 3.2, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 nebo stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos a Hi-Res Audio.

A co umělá inteligence?

Xiaomi samozřejmě nezapomnělo na populární věc poslední doby, tedy umělou inteligenci. V rámci HyperOS 2 představila firma hned 3 nové vychytávky, konkrétně krenel HyperCore vylepšující výkon zařízení, HyperConnect zjednodušující integraci různých zařízení v rámci Xiaomi ekosystému a také HyperAI, jenž vylepšuje různé součásti systému a umožňuje například přepis telefonních hovorů či vytváření chytrých shrnutí.

Novinky mají být k dispozici až příští měsíc, nicméně jejich dostupnost byla oznámena specificky pouze pro pevninskou Čínu. Je tedy otázka, jestli vůbec a případně v jaké podobě se softwarových funkcí využívající umělou inteligenci dočkáme také v Evropě.

Cena a dostupnost

Xiaomi 15 je k dispozici ve čtyřech barevných kombinacích, konkrétně bílé, černé, zelené a fialové za cenu začínající na 4499 jüanech (cca 18 tisíc korun s daní) za variantu s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti, přičemž nejvybavenější verze s 16 GB RAM a 1 TB paměti stojí 5499 jüanů (cca 22 tisíc korun s daní). Model Pro je k dispozici v šedé, zelené a bílé barvě za cenu začínající na 5299 jüanech (cca 21 tisíc korun s daní) za základní verzi s 12 GB RAM a 256 GB interní paměti, přičemž nejvybavenější verze s 16 GB RAM a 1 TB paměti přijde zájemce an 6499 jüanů (cca 26 tisíc korun s daní).

Jak je z cen v čínské měně patrné, novinky budou k dispozici od 31. října prozatím pouze pro čínský trh. Globální premiéry bychom se měli dočkat začátkem příštího roku, konkrétně na tradičním veletrhu MWC v Barceloně.