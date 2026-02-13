TOPlist

WhatsApp v Rusku končí. Podle Kremlu platforma nesplňuje zákonné normy

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 13. 2. 15:00
0
Whatsapp v Rusku končí
  • Rusko zcela zablokovalo chatovací platformu WhatsApp
  • Stát se tak mělo kvůli údajnému porušování ruských zákonů
  • Ve hře je ale i snaha tamního režimu nahnat uživatele pod státní komunikační kanál

WhatsApp dostává v Rusku stopku. Tato celosvětově nejpopulárnější a nejrozšířenější chatovací platforma je nově na ruském území blokována a tamní uživatelé ji nemohou používat. V této zemi je WhatsApp velmi populární, používá ho zde více než 100 milionů uživatelů a zákaz prý vyplynul z nesplňování norem a litery ruských zákonů.

WhatsApp na černé listině Ruska

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice uvedl, že za blokací WhatsAppu na ruském území mohou rozpory Mety s místními zákony, ale to samozřejmě nemusí být úplně pravda. Nejenom WhatsApp, ale i ostatní komunikační technologie „ze západu“ jsou ruskému režimu trnem v oku, protože nad nimi nemá takový dohled a kontrolu, jak by si představoval.

WhatsApp dostal v Rusku stopku
WhatsApp dostal v Rusku stopku

Společnost Meta k tomuto zákazu uvedla, že hlavním cílem blokace WhatsAppu je snaha Kremlu převést místní obyvatele na státní platformu Max. Přes ni by měly tamní autority dokonalou kontrolu nad uživateli a pravděpodobně by přišlo na řadu i zavedení cenzury. To Kreml samozřejmě popírá, ale dodává, že Max je alternativou k populárnímu americkému chatovacímu nástroji.

Omezení se dotklo také Telegramu

Ruský regulační úřad si vyšlápl nejenom na západní WhatsApp, ale i na místní Telegram. Ten je na ruském území taktéž velmi oblíbený a zde bylo omezení přístupu vysvětleno nedostatečným zabezpečením aplikace. Zákaz Telegramu se negativně dotkne nejenom obyčejných uživatelů, ale i tamních vojáků a bloggerů, kteří ho často používají.

Opět se ale nabízí spíše snaha úřadů přinutit ruské obyvatele používat aplikaci Max, která dorazila do ostrého provozu v březnu loňského roku. V Rusku je aktuálně opravdu velmi protěžována, a to prostřednictvím reklam, billboardů a v médiích. WhatsApp se údajně může do Ruska vrátit, pokud bude Meta dodržovat zákony a přistoupí k dialogu.



Smartphone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Konec bezplatného WhatsAppu? Meta chystá reklamy a předplatné

WhatsApp jako hlavní platforma podvodníků?

Ruské úřady zmínily také to, že WhatsApp je jednou z hlavních služeb používaných k podvodům a vydírání, což je další důvod jeho blokace. Dalším jeho prohřeškem má být to, že data uživatelů nejsou uložena přímo v Rusku, což tamní legislativa vyžaduje a stejné obvinění si, kromě několik dalších, vyslechl také Telegram.

WhatsApp byl v Rusku až do roku 2022 nejpopulárnější komunikační platformou, ale Meta byla poté označena jako extremistická organizace a její služby se začaly dostávat na černou listinu. Rusko začalo její platformy odstraňovat ze státního internetového adresáře, který spravuje Roskomnadzor, což znamená, že bez VPN nejsou dostupné.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Člověk pracující na notebooku se systémem Windows
Trvalo to pět let. Windows 11 se konečně naučí to, co uměly všechny předchozí verze
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:30
2
Sluchátka Asus ROG Kithara
Mřížkovaný design a špičkový zvuk. Asus představil drátový headset ROG Kithara
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
0
Podpora Apple Pencil u iPhonu Fold
Skládací iPhone vypálí rybník Samsungu. A dost možná i pohřbí véčkové telefony
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
4
Snímek z dokumentu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku
Netflix slibuje silný Valentýn! Tohle jsou novinky, které rozhodně stojí za to
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0

Kapitoly článku