WhatsApp v Rusku končí. Podle Kremlu platforma nesplňuje zákonné normy

- Rusko zcela zablokovalo chatovací platformu WhatsApp
- Stát se tak mělo kvůli údajnému porušování ruských zákonů
- Ve hře je ale i snaha tamního režimu nahnat uživatele pod státní komunikační kanál
WhatsApp dostává v Rusku stopku. Tato celosvětově nejpopulárnější a nejrozšířenější chatovací platforma je nově na ruském území blokována a tamní uživatelé ji nemohou používat. V této zemi je WhatsApp velmi populární, používá ho zde více než 100 milionů uživatelů a zákaz prý vyplynul z nesplňování norem a litery ruských zákonů.
WhatsApp na černé listině Ruska
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov sice uvedl, že za blokací WhatsAppu na ruském území mohou rozpory Mety s místními zákony, ale to samozřejmě nemusí být úplně pravda. Nejenom WhatsApp, ale i ostatní komunikační technologie „ze západu“ jsou ruskému režimu trnem v oku, protože nad nimi nemá takový dohled a kontrolu, jak by si představoval.
Společnost Meta k tomuto zákazu uvedla, že hlavním cílem blokace WhatsAppu je snaha Kremlu převést místní obyvatele na státní platformu Max. Přes ni by měly tamní autority dokonalou kontrolu nad uživateli a pravděpodobně by přišlo na řadu i zavedení cenzury. To Kreml samozřejmě popírá, ale dodává, že Max je alternativou k populárnímu americkému chatovacímu nástroji.
Omezení se dotklo také Telegramu
Ruský regulační úřad si vyšlápl nejenom na západní WhatsApp, ale i na místní Telegram. Ten je na ruském území taktéž velmi oblíbený a zde bylo omezení přístupu vysvětleno nedostatečným zabezpečením aplikace. Zákaz Telegramu se negativně dotkne nejenom obyčejných uživatelů, ale i tamních vojáků a bloggerů, kteří ho často používají.
Opět se ale nabízí spíše snaha úřadů přinutit ruské obyvatele používat aplikaci Max, která dorazila do ostrého provozu v březnu loňského roku. V Rusku je aktuálně opravdu velmi protěžována, a to prostřednictvím reklam, billboardů a v médiích. WhatsApp se údajně může do Ruska vrátit, pokud bude Meta dodržovat zákony a přistoupí k dialogu.
WhatsApp jako hlavní platforma podvodníků?
Ruské úřady zmínily také to, že WhatsApp je jednou z hlavních služeb používaných k podvodům a vydírání, což je další důvod jeho blokace. Dalším jeho prohřeškem má být to, že data uživatelů nejsou uložena přímo v Rusku, což tamní legislativa vyžaduje a stejné obvinění si, kromě několik dalších, vyslechl také Telegram.
WhatsApp byl v Rusku až do roku 2022 nejpopulárnější komunikační platformou, ale Meta byla poté označena jako extremistická organizace a její služby se začaly dostávat na černou listinu. Rusko začalo její platformy odstraňovat ze státního internetového adresáře, který spravuje Roskomnadzor, což znamená, že bez VPN nejsou dostupné.