Konec bezplatného WhatsAppu? Meta chystá reklamy a předplatné

- Meta začala vloni ve WhatsAppu na území USA testovat velmi kontroverzní prvek
- Tím jsou reklamy v záložce Aktuality, kde se nachází stav a odebírané kanály
- Jak se dalo očekávat, brzy na ně naváže předplatné určené k jejich vypnutí
- To by se mohlo postupně objevit i pro uživatele v Evropě včetně České republiky
WhatsApp je nejpopulárnější chatovací platforma na světě a pro Metu, která ji vlastní a provozuje, je to velmi důležitá aplikace. Vloni v červnu začal technologický gigant testovat velmi kontroverzní prvek v podobě reklam, které se objevily v záložce Aktuality a jak se dalo očekávat, nyní se blíží do provozu předplatné, které je deaktivuje.
Reklamy všude, kam až oko dohlédne
Reklamy jsou všude kolem nás a tak nějak jsme si na ně už zvykli. Tento prvek rozděluje technologický svět na dvě poloviny – buď máte informace či funkce zdarma, ale v doprovodu otravných reklam, nebo zaplatíme určitý měsíční / roční poplatek za jejich zrušení a užijeme si službu zcela bez reklam, podobně jako je tomu třeba na Instagramu nebo Facebooku, kde si Meta účtuje 5,99 eur měsíčně (cca 145 Kč).
Všichni samozřejmě známe předplatné YouTube Premium, které je zcela typickým příkladem platby za vypnutí reklam, ačkoliv zde dostáváme kromě zážitku bez otravných spotů také balík praktických funkcí navíc. Nyní míří předplatné určené k vypnutí reklam do chatovací aplikace WhatsApp, což je po jejich zavedení v létě loňského roku logické vyústění.
WhatsApp s předplatným
Jak se dalo předpokládat, reklamy v záložce Aktuality vyvolaly odpor a vlnu nevole, ale Meta v nastoleném kurzu pokračuje. Plánuje zavedení reklam rozšířit, takže pokud je ještě v kanálech nemáte, je možné, že se jich brzy dočkáte. Vypadá to ale, že se technologický gigant podvolí a reklamy uživatelům na jejich přání vypne. Za malou úplatu, jak jinak.
Ve zdrojovém kódu aplikace WhatsApp verze 2.26.3.9 byly nalezeny důkazy ohledně modelu bez reklam v podobě předplatného. Konkrétní informace prozatím bohužel nejsou známy a není jasné, jestli pouze vypne reklamy, nebo třeba nabídne i nějaké ty funkce navíc.
Zaplatili byste za WhatsApp bez reklam?
Jakmile bude mít Meta v plánu tuto předplatné uvést do ostrého provozu, bude nás o tom zcela jistě informovat. Dejte nám vědět do komentářů, zda byste byli ochotni si za vypnutí reklam v sekci Aktuality zaplatit, nebo vás to nechává zcela chladnými a budete pokračovat bez placení, ale s reklamami.