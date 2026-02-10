TOPlist

Vyhodili konkurenci, teď zaplatí? Meta je v EU v problémech kvůli protežování vlastní AI

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 10. 2. 19:00
0
WhatsApp a Meta AI v problémech v Evropské unii
  • Meta se opět dostává do hledáčku Evropské komise
  • Technologický gigant měl porušit antimonopolní pravidla EU
  • Stalo se tak po vyloučení AI asistentů třetích stran z WhatsAppu

Evropská komise prověřuje, zda Meta nezneužila dominantní postavení WhatsAppu k vytlačení rivalů. Zatímco Meta AI má v aplikaci zelenou, konkurenční služby jako ChatGPT nebo Copilot musely platformu opustit, což může být v rozporu s unijními pravidly hospodářské soutěže. Ve hře jsou dokonce i předběžná opatření.

Meta v hledáčku Evropské komise

Toto závažné vyšetřování bylo spuštěno kvůli změnám, které Meta zavedla do WhatsAppu v roce 2025. Vloni totiž prošly změnou obchodní podmínky v rámci WhatsApp Business Solution, které poskytovatelům umělé inteligence brání v nabízení univerzálních asistentů s umělou inteligencí jako své primární služby.

Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)

Firmy sice mohou i nadále používat umělou inteligenci, ale pouze velmi omezeně. AI může být zastoupena jen v pomocné či podpůrné roli, jako je například automatizovaný zákaznický servis, ale plnohodnotní a nezávislí AI asistenti jako samostatné služby nemohou být ve WhatsAppu nasazeni. A to se Evropské komisi ani trochu nelíbí.

Vyšetřování je v plném proudu

Evropská komise zahájila vyšetřování Mety týkající se tohoto případu již v prosinci loňského roku a jeho cílem je zjistit, zda provozovatel WhatsAppu neporušuje pravidla EU pro hospodářskou soutěž. Meta totiž upravením obchodních podmínek brání poskytovatelům umělé inteligence třetích stran oslovit uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP).



Smartphone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Konec bezplatného WhatsAppu? Meta chystá reklamy a předplatné

Vyšetřování stále probíhá, nicméně komise již přišla s předběžným stanoviskem, které je postaveno na dvou bodech. Prvním bodem je WhatsApp v rámci komunikačních platforem dominantní hráč, a z toho vychází druhý bod, a sice, že Meta tohoto postavení zneužívá pro omezení konkurenčních AI platforem. Vyšetřování pokračuje, ale Evropská komise by mohla sáhnout k předběžným opatřením.

Meta AI na úkor konkurence

Cílem vyšetřování je zjistit, zda změny v rámci API WhatsApp Business Solution nevznikly za účelem umělého omezení konkurenčních platforem na úkor Meta AI. Ta zůstává ve WhatsAppu jediným plnohodnotným AI asistentem – konkurenční ChatGPT od OpenAI a Copilot od Microsoftu opustili aplikaci v polovině ledna.

Ve hře jsou již zmíněná předběžná opatření, která by mohla dočasně zrušit nebo pozastavit danou politiku, dokud vyšetřování pokračuje. Meta samozřejmě bude mít možnost se v tomto případě obhájit a předběžné závěry vyšetřování nejsou vnímány jako konečný výsledek. Nyní přijde na řadu přezkoumání výpovědi Mety a poté budou následovat další kroky.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Notebook Apple MacBook Air
Nejnovější MacBook Pro je teď za super cenu. Víme, kde vychází o 2 500 Kč výhodněji
PR článek
PR článek PR článek 18:51
Jony Ive a Sam Altman
Chystaný AI gadget od OpenAI v problémech. Soudní spor jej odsouvá na příští rok
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Nothing Phone 3a Lite na tiskovém snímku
Nothing Phone (4a) klepe na dveře. Dostane rychlejší úložiště a nové barvy
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
1
Základní deska s čipy
Čipy pod 2 nanometry v Evropě? V Belgii vznikla superlaboratoř, jenže za zlomek peněz, které ročně utrácí TSMC
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
2

Kapitoly článku