Vyhodili konkurenci, teď zaplatí? Meta je v EU v problémech kvůli protežování vlastní AI

- Meta se opět dostává do hledáčku Evropské komise
- Technologický gigant měl porušit antimonopolní pravidla EU
- Stalo se tak po vyloučení AI asistentů třetích stran z WhatsAppu
Evropská komise prověřuje, zda Meta nezneužila dominantní postavení WhatsAppu k vytlačení rivalů. Zatímco Meta AI má v aplikaci zelenou, konkurenční služby jako ChatGPT nebo Copilot musely platformu opustit, což může být v rozporu s unijními pravidly hospodářské soutěže. Ve hře jsou dokonce i předběžná opatření.
Meta v hledáčku Evropské komise
Toto závažné vyšetřování bylo spuštěno kvůli změnám, které Meta zavedla do WhatsAppu v roce 2025. Vloni totiž prošly změnou obchodní podmínky v rámci WhatsApp Business Solution, které poskytovatelům umělé inteligence brání v nabízení univerzálních asistentů s umělou inteligencí jako své primární služby.
Firmy sice mohou i nadále používat umělou inteligenci, ale pouze velmi omezeně. AI může být zastoupena jen v pomocné či podpůrné roli, jako je například automatizovaný zákaznický servis, ale plnohodnotní a nezávislí AI asistenti jako samostatné služby nemohou být ve WhatsAppu nasazeni. A to se Evropské komisi ani trochu nelíbí.
Vyšetřování je v plném proudu
Evropská komise zahájila vyšetřování Mety týkající se tohoto případu již v prosinci loňského roku a jeho cílem je zjistit, zda provozovatel WhatsAppu neporušuje pravidla EU pro hospodářskou soutěž. Meta totiž upravením obchodních podmínek brání poskytovatelům umělé inteligence třetích stran oslovit uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Vyšetřování stále probíhá, nicméně komise již přišla s předběžným stanoviskem, které je postaveno na dvou bodech. Prvním bodem je WhatsApp v rámci komunikačních platforem dominantní hráč, a z toho vychází druhý bod, a sice, že Meta tohoto postavení zneužívá pro omezení konkurenčních AI platforem. Vyšetřování pokračuje, ale Evropská komise by mohla sáhnout k předběžným opatřením.
Meta AI na úkor konkurence
Cílem vyšetřování je zjistit, zda změny v rámci API WhatsApp Business Solution nevznikly za účelem umělého omezení konkurenčních platforem na úkor Meta AI. Ta zůstává ve WhatsAppu jediným plnohodnotným AI asistentem – konkurenční ChatGPT od OpenAI a Copilot od Microsoftu opustili aplikaci v polovině ledna.
Ve hře jsou již zmíněná předběžná opatření, která by mohla dočasně zrušit nebo pozastavit danou politiku, dokud vyšetřování pokračuje. Meta samozřejmě bude mít možnost se v tomto případě obhájit a předběžné závěry vyšetřování nejsou vnímány jako konečný výsledek. Nyní přijde na řadu přezkoumání výpovědi Mety a poté budou následovat další kroky.