Vybíráme nejlepší bezdrátová sluchátka pro každou příležitost

Ačkoliv první bezdrátová sluchátka byla překvapivě vynalezena už v šedesátých letech, ty opravdu „true wireless“ přišly ve větší míře až po představení prvních Apple AirPods v roce 2016. Od té doby si cestu na trh našlo velké množství různých druhů bezdrátových sluchátek, takže vybrat si ty správné není úplně jednoduché.

V tomto článku se zaměříme na ty opravdu „true wireless/wirefree“ sluchátka. To jsou sluchátka, která s telefonem nebo počítačem komunikují prostřednictvím Bluetooth a ani mezi levým a pravým sluchátkem nenajdeme žádný kabel. Typicky se jedná o dvě pecky nebo špunty s vlastními bateriemi a malou krabičkou, pomocí které dochází k nabíjení.

Tento typ sluchátek má mnoho výhod, ale měli bychom zmínit také nevýhody, jako je omezená délka výdrže na baterii, mnohdy zmatečné ovládání a v neposlední řadě je celkem jednoduché taková sluchátka ztratit. I přes tyto nevýhody se však true wireless sluchátka začínají stávat jakýmsi bestsellerem a do budoucna tomu patrně nebude jinak.

Bose QuietComfort Earbuds: špičkový noise-cancelling

Některá sluchátka se pyšní technologií noise-cancelling (někdy označováno také zkratkou ANC), což lze do češtiny přeložit jako technologie pro potlačení nežádoucích ruchů/šumů. Zjednodušeně to funguje tak, že sluchátka mají své vlastní mikrofony, kterými snímají zvuky v okolí a v reálném čase generují zvuky s opačnou amplitudou, které se ve výsledku odečtou s amplitudou ruchů a tím pádem tyto nežádoucí zvuky mnohdy téměř úplně odstraní.

Sluchátka od Bose jsou možná díky této technologii o něco větší, než jsme u bezdrátových sluchátek zvyklí, ale vyvažují to opravdu bezkonkurenčním potlačením okolního ruchu. Výdrž na baterii přesahuje 6 hodin a nabíjení probíhá pomocí rychlého USB-C. Za 15 minut tak dobijete sluchátka na asi 2 hodiny poslechu.

Ačkoliv tyto sluchátka disponují ochranou IPX4, určitě to nejsou ideální sluchátka do fitka. Pro tento účel mrkněte spíše na menší a levnější model Bose Sport. Bose QuietComfort Earbuds se na českém trhu prodávají za 7 690 Kč, což rozhodně není částka zcela zanedbatelná.

JLab Audio Go Air: nejlepší levná sluchátka

Ne každý je ochoten za sluchátka zaplatit v řádu několika tisíc korun. I tak se ale dají pořídit dobrá sluchátka se slušnou výdrží. Důkazem toho jsou JLab Audio Go Air. Za necelou tisícovku dostanete kvalitní sluchátka s dobou výdrže 5 hodin, která navíc dobře padnou do ucha.

Jako nevýhoda by se dal označit kryt sluchátek, který postrádá víčko, takže bude náchylnější na ulpívání nečistot. Sluchátka jsou mírně basovější, takže záleží také na vašem hudebním vkusu.

JLab Audio Go Air na českém trhu pořídíte už od 799 Kč.

Apple AirPods Pro: to nejlepší pro iPhone

Ano, jsou to poměrně drahá sluchátka s dobou výdrže jen 4,5 hodiny. I tak se ale stále jedná o nejlepší volbu pro uživatele iPhonů a iPadů. Jednoduché párování, dobrá redukce okolního ruchu i komfortní silikonové koncovky dělají z těchto sluchátek zlatý standard pro Apple uživatele.

Výhodou je také možnost ovládání pomocí Siri, avšak pouze v angličtině. Nová verze AirPodů už má také krytí IPX4, takže je lze beze strachu použít i při sportu. Zmínit musíme také krabičku sluchátek, která umí bezdrátové nabíjení. Apple AirPods Pro aktuálně pořídíte za zhruba 5 500 Kč.

Beats Powerbeats Pro: ideální sluchátka do fitka

Powerbeats Pro jsou poměrně masivní sluchátka, protože jejich hlavním posláním je udržet se v uchu za každých okolností. Jsou to sluchátka určená primárně pro pohyb, což potvrzuje také voděodolnost IPX4, která by měla zamezit vniknutí potu do sluchátek. A hrají o něco lépe než klasické AirPody i Galaxy Buds Live od Samsungu.

Disponují také hodně slušnou výdrží 9 hodin na baterii, přičemž dalších 18 hodin dodá plně nabitá krabička. Skvělá je také funkce automatického přidržení hovoru nebo přesměrování zpět do telefonu při vyjmutí jednoho sluchátka z ucha. Beats Powerbeats Pro lze pořídit už od 4 890 Kč.

Google Pixel Buds: skvělá & s hlasovým asistentem

Pokud hledáte sluchátka, která budou schopna spolehlivě pracovat s hlasovým asistentem a používáte telefon s Androidem, Pixel Buds budou to pravé pro vás. Tato sluchátka skvěle sednou do uší a díky hlasovému ovládání nemusíte hledat zapadlý telefon, ale vaše přání stačí vyslovit. Jestliže potřebujete spustit váš oblíbený Spotify playlist, zjistit předpověď počasí nebo snad i v reálném čase přeložit cizí jazyk, to vše by měly Google Pixel Buds ve spolupráci s Androidem zvládat.

Google Pixel Buds v Evropě zatím bohužel nejsou v prodeji. Odkázáni jste tedy pouze na nákup ze zahraničí.

Creative Outlier Gold: maximální výdrž na baterii

Tato sluchátka sice nejsou špičkou ve zvukovém podání nebo kvalitě zpracování, konkurenci ale překonají v momentě, kdy přijde řeč na baterii. Sluchátka Outlier nabízí 14 hodin výdrže na baterii a dalších 25 hodin díky nabíjecímu pouzdru. S těmito sluchátky byste tak měli proplout celým pracovním týdnem bez nabíjení. Kladně hodnocena je také ergonomie a odolnost IPX5.

Creative Outlier Gold pořídíte za cenu okolo 2 000 Kč.

Jabra Elite Active 75T: nejodolnější sluchátka

Tento model sluchátek od Jabry nabízí nejvyšší odolnost především díky stupni krytí IP57. To znamená, že sluchátka jsou v podstatě voděodolná a tím pádem se hodí pro veškeré venkovní aktivity a pro téměř jakýkoliv sport. I přesto jsou poměrně ergonomické, nabízí slušnou kvalitu poslechu i 7,5 hodin výdrže na baterii.

Za pozornost stojí i model Jabra Elite 75T, který se před několika dny navíc dočkal softwarové aktualizace, která přidala podporu ANC. Pokud hledáte opravdu odolná sluchátka, Jabra Elite Active 75T pořídíte za 5 199 Kč.

Samsung Galaxy Buds Live: sluchátka ve stylu

Galaxy Buds Live jsou sluchátka, která zaujmou především vzhledem, protože na první pohled připomínají fazole. Disponují technologií pro potlačení okolního hluku a zároveň zvládnout až 6 hodin výdrže na baterii.

Ačkoliv sluchátka nemají typickou silikonovou koncovku, tak do uší ve většině případů sednou dobře a kvalita zvuku je na výborné úrovni. Další z výhod je nabíjecí pouzdro s možností bezdrátového nabíjení. Cena je stanovena na 5 499 Kč a nově je na českém trhu dostupná i modrá barevná varianta.

Rada na závěr

Na trhu najdete velké množství sluchátek a mnoho z nich může být opravdu kvalitních. Pří výběru je samozřejmě nejlepší sluchátka vyzkoušet, protože každý máme jiné uši a některé tvary prostě nevyhoví všem. Zároveň i poslech hudby je často individuální vjem, takže je dobré sluchátka vyzkoušet na svém oblíbeném albu. Dále doporučujeme vyhnout se sluchátkům, která nepodporují Bluetooth 5.0, případně mají výdrž na baterii pod 5 hodin.