Recenze sluchátek OnePlus Buds: AirPody pro Android?

Chodím po městě. V uších OnePlus Buds spojené se Samsungem Galaxy Note 10+, poslouchám hudbu ze Spotify a všechno je naprosto v pohodě. Tím bych mohl tuto recenzi otevřít a zároveň uzavřít. Vice totiž netřeba. Ale to by asi bylo málo, takže pojďme zpátky na začátek.

OnePlus se proslavilo telefony, které oproti konkurenci nabízely velmi zajímavou hardwarovou výbavu a povedenou nadstavbu Androidu za velmi rozumnou cenu. Populární se staly nejprve mezi technologickými nadšenci, postupně se ale rozšířily i mezi laickou veřejnost. Z Číny do Indie a Evropy. Dále pak na americký kontinent, kde se stále snaží více prosadit.

Letos ale OnePlus lehce ustřelilo s modely 8 a 8 Pro, které na trh přišly s podstatně vyššími cenovkami, než na které jsme byli doposud zvyklí. Naštěstí se poměrně rychle objevil i model OnePlus Nord, který vše vrátil do zajetých kolejí a jak výbavou, tak i cenou zdatně konkuruje povedenému iPhone SE 2020. Bohužel opět jen v Evropě a v Indii.

Do USA, kde už několik let žiji, se tento kousek nepodívá, alespoň zatím. Takže já mám na rozdíl od vás smůlu. Je to škoda, protože v loňském roce se mi OnePlus 7 Pro velmi zamlouval a ačkoli Nord je spíše zástupcem střední třídy, působí takhle z dálky velmi povedeně.

Na základě úspěchu s telefony to OnePlus zkusilo už dříve i s příslušenstvím. Jejich extra rychlé nabíječky jsou bez debat super i když fungují jen s OnePlus telefony. A v loňském roce se objevila i bezdrátová sluchátka. Ta však nebyla úplně bezdrátová. Ačkoliv jejich působení na trhu neskončilo fiaskem, za úspěch se označit taky nedá. Letos to tedy firma zkouší znovu a lépe. Zahodila nápady na vlastní design či koncepci a prostě si vzala kus od všeho, co je na trhu.

V uších tak mám sluchátka, která se velmi podobají původním Apple AirPods. V kapse pak nabíjecí krabičku, která celkem připomíná tu od Google Pixel Buds. Je to špatně? Za mě rozhodně ne. Zvlášť když tento mix funguje a ještě se dá pořídit za velmi rozumnou cenu.

Pojďme se společně na sluchátka OnePlus Buds podívat podrobněji formou této recenze, čí spíše delších zkušeností, protože sluchátka používám téměř měsíc. A pojďme zjistit jak vlastně fungují a proč nemám nejmenší problém je doporučit.

Design a konstrukce

Sluchátka jako taková se vzhledem podobají AirPods. To už jsem psal. Pár rozdílů tu však je. Za prvé jsou o něco větší a nepatrně těžší. Není to však nic, co by v uších jakkoli vadilo. Alespoň já jsem rozdíl nepoznal. Vím o nich, cítím je v uších, ale ani po pár hodinách poslouchání hudby nebo podcastů mi nevadí. Stejně jako AirPods.

Dalším rozdílem je barva. Na rozdíl od AirPods je totiž můžete koupit nejen v bílé, ale také v černé barvě a modro-zelené kombinaci, která je ale trošku bláznivá a určitě nesedne každému. Ta se opět prodává jen v Evropě, takže když jsem já vybíral, jakou barevnou variantu zvolit, byla bílá jasná volba.

Zvláště pak, pokud je chci srovnávat přímo s AirPods. Jinak bych ale asi volil právě tu bláznivou modro-zelenou variantu. Líbí se mi. Líbí se mi obecně, jaké barvy OnePlus pro své telefony a příslušenství volí. V úvodu zmiňované telefony 8 a 8 Pro se barevně rozhodně povedly a za mě patří k tomu zajímavějšímu, co se dá dnes koupit.

Pecka, která se zasouvá do ucha, je stejná jako u AirPods. Pecka nepřechází přímo v nožičku, ale je mezi nimi ještě střední část, kvůli které sluchátka působí větší, než ve skutečnosti jsou. Těžko se to popisuje, mrkněte na fotky.

Nožička sluchátka je silnější, kovový kroužek na jejím konci je pak zase stejný. Nejvýraznějším rozdílem je tedy lesklé kolečko na boku sluchátka. Abyste věděli kam prstem poklepat a asi aby Buds nevypadaly úplně jako AirPods. Malé plus pro OnePlus za tento malý designový výstřelek.

Nabíjecí krabička je větší, jak už jsem psal. Rozměry se spíše blíží té, kterou Google použil u Pixel Buds. Povrch je matný, což já osobně oceňuji. Lesklé krabičky mých AirPods a AirPods Pro jsou nehezky poškrábané, ačkoliv je nosím jen v kapse a nikde jinde. Oproti tomu Google Pixel Buds nemají na matné krabičce ani po několika měsících jediný škrábanec, a tak předpokládám, že OnePlus Buds na tom budou stejně. Zatím je mám jen krátce, necelý měsíce, ale i tak je krabička bez úhony.

Výdrž baterie a nabíjení

Nabíjení je možno použít jen drátové skrz USB-C. Pravděpodobně v rámci úspor se na bezdrátové nabíjení nedostalo. Osobně mi to celkem vadí, protože všechna ostatní sluchátka, která mám a používám, nabízí bezdrátové nabíjení a není nic jednoduššího než je položit na nabíjecí podložku. Pár dnů mi trvalo, než mi došlo, že OnePlus Buds na podložce jen leží a nic se neděje.

Musel jsem se následně podívat do specifikace, abych se utvrdil v tom, že bezdrátové nabíjení se v tomto případě opravdu nekoná. Na druhou stranu, vzhledem k ceně, to zase tak dramatický problém není a dá se to odpustit. Zvláště pak když vezmu v úvahu, že USB-C je v Android světě dnes již standard, takže najít někde doma volný kabel není takový problém.

Kabelem máte nabito za zhruba 2 hodiny. Samotná sluchátka na jedno nabití vydrží 7 hodin a krabička jim dodá dalších 30 hodin. Výdrž je tedy srovnatelná s AirPods. Na premianta této kategorie, Samsung Galaxy Buds+ to nemá ani náhodou. Nutno ale pamatovat na to, že oproti ostatním drží OnePlus Buds jeden silný trumf v rukávu. O tom ale až později.

Tímto bychom měli nutná fakta a základní popis. Pojďme k tomu důležitému. Jak se používají, jak sedí v uších a jak hrají.

Jak v uších a jak s telefonem?

Tady se na chvíli zastavím. Sluchátka do uší, je jedno jestli pecky nebo špunty, jsou velmi specifická zařízení, u kterých je používání snad ještě více subjektivní než u samotného telefonu. A v tuhle chvíli mám na mysli hlavně to, jak sedí nebo nesedí v uších.

Už jsem to dříve psal. Patřím k těm, kteří nemají s původními AirPods nejmenší problém a sluchátka mi skvěle sedí v uších i při běhání. Nestalo se mi tedy, že by mi samovolně vypadla nebo že bych je snad ztratil. Oproti tomu AirPods Pro byly velkým zklamáním, protože v uších mi nesedí. Tedy vlastně ano, za předpokladu že sedím. Jakmile se začnu hýbat, chodit, jíst, mluvit a podobně, sluchátka pomalu ale jistě vyklouznou z uší, rovnou na zem.

Velké zklamání a doslova vyhozených dvěstěpadesát dolarů. Pak tu máme další adepty jako Samsung Galaxy Buds+ nebo Google Pixel Buds, u kterých opět nemám nejmenší problém, ale to je dáno jejich konstrukcí a podrobněji se na tento aspekt podívám ve velkém srovnání bezdrátových sluchátek, které aktuálně připravuji.

Další překážkou při nákupu nebo výběru bezdrátových sluchátek je fakt, že jen velmi těžko se dají někde v obchodě vyzkoušet. Převážně z hygienických důvodů, což situace posledních měsíců ještě více umocnila.

Je celkem běžné, že si v obchodech můžete vyzkoušet různá over-ear nebo around-ear sluchátka, ale pecky nebo špunty do uší jen málokde, respektive téměř nikde. Což je při investici několika tisíc korun celkem problém, protože co když nebudou v uších držet?

Ale zpět k OnePlus Buds. Vzhledem k tomu, že jsou konstrukcí a rozměry velmi podobná původním AirPods, je vysoce pravděpodobné, že budou v uších držet stejně. Alespoň taková je moje zkušenost. Sedí v uších, nevypadnou.

Pocit z nich je úplně jiný než v případě Galaxy Buds+ nebo Pixel Buds, protože ty díky pootočení v uchu působí podstatně jistějším dojmem, ale ani tak nemají OnePlus Buds tendenci z mých uší vypadnout. Pokud tedy máte nějakou zkušenost s Apple AirPods nebo alespoň jejich napodobeninami, je pravděpodobné, že i OnePlus Buds vám dobře sednou.

Než je ale dáme do uší, je třeba je spárovat s telefonem. Díky podpoře Google Fast Pair se chovají stejně jako AirPods ve spojení s iPhonem nebo zmiňované Galaxy Buds+ či Pixel Buds s jinými Androidy. Jakmile otevřete krabičku, v telefonu vyskočí hláška s návrhem k párování. Nemám k dispozici OnePlus telefon, abych si vyzkoušel co všechno tato kombinace nabízí. Vězte však, že právě OnePlus telefony nabízí možnost změny nastavení a ovládacích prvků.

V případě Samsungu Note 10+ a dalších Android telefonů, ale veškerá magie končí u jednoduchého párování. Sluchátka jsou pak vidět v seznamu zařízení připojených přes Bluetooth a bohužel nelze nijak upravit jejich nastavení. Což v praxi znamená, že jedním klepnutím na kterékoli sluchátko pozastavíte nebo znova spustíte hudbu.

Dvojí poklep vás posune o písničku nebo kapitolu dopředu. Bohužel zde chybí trojitý poklep, který by vás vrátil zpět. Upřímně nechápu proč. Osobně tuto funkci považuji za standard a v případě OnePlus Buds stále jen kroutím hlavou a často se přistihnu při tom, že do sluchátek klepu a nic se neděje. Holt, zvyk je železná košile.

Menší výtku bych měl k citlivosti sluchátek na poklepání. Často se mi stává, že sluchátka nereagují. Nejsem si jistý, zdali je to tím, že se prstem netrefím na plošku na jejich boku a nebo klepu málo. Nicméně se mi toto stává více, než bych byl ochoten prominout.

Poslední drobností ve spojení s telefonem je stav nabití baterky. Ten se objeví jako pop-up banner v moment, kdy sluchátka k telefonu připojíte a po celou dobu pak zůstane připnutý v notifikační roletce. Alespoň tedy v případě testovaného Note 10+. Ve spojení s iPhone 11 Pro nic takového nenastalo.

Kvalita zvuku a mikrofonu

Když používám a testuji nová bezdrátová sluchátka, lidé se mě většinou ptají na kvalitu zvuku. A já vždy odvětím, že v tomto případě kvalita zvuku není na prvním místě. Sluchátka typu AirPods nebo v tomto případě OnePlus Buds jsou přeci jen zařízení, které budete s největší pravděpodobností používat při chůzi po městě, v MHD, při běhání či jiném sportu, na poslech podcastů nebo telefonování.

Ne, že by kvalita zvuku nebyla důležitá, ale okolní hluk často přehluší to, co posloucháte. Běžný hluk ulice, tramvaje, či metra. A jsou zde jiné faktory, která jsou důležitější. Například to, jak sluchátka drží v uších, jaké mají ovládání a možnosti nastavení, jaká je výdrž baterie a podobně. Nejsou to sluchátka, se kterými byste se posadili do křesla a vychutnali si hudbu z velmi kvalitního zdroje. Pokud ano, budete zklamáni.

Nechápejte mě zle. Kvalita zvuku zde není špatná. Naopak. Velmi se přibližuje původním AirPods, které jsou obecně považovány za jakýsi standard této třídy. Ale koncepce a konstrukce těchto sluchátek sráží jakoukoli kvalitu na kolena. Přeci jen tento open-air koncept, kdy pecka v uchu nemá žádné vlastnosti k potlačení okolního hluku, vede právě k tomu, co jsem popisoval v odstavci výše. Vždy uslyšíte, co se děje kolem vás.

Z toho pak plyne, že od sluchátek nelze očekávat zázraky. V základu hrají celkem dobře a OnePlus tvrdí, že se zaměřilo na zvýraznění basové složky zvuku, ale osobně nepoznám rozdíl oproti jiným sluchátkům. Trochu pomůže individuální nastavení ekvalizéru v Androidu. V případě iPhone bohužel zvuk nejde upravit vůbec.

Pokud používáte, jako já, sluchátka na telefonování, jsou OnePlus Buds poměrně dobrou volbou. Ke všemu doposud řečenému si přidejte tři mikrofony a algoritmus pro potlačení okolního hluku. Výsledkem pak je, že ačkoli váš hlas působí trochu plechově, druhá strana vás slyší jasně a zřetelně. Pro telefonování musíte použít sluchátka obě naráz. Nelze telefonovat jen s jedním a druhé mít v krabičce.

Důležitý je také dosah Bluetooth a stabilita spojení. Zatím se mi nestalo, že by se mi sluchátka samovolně odpojila, jako se mi to stávalo u prvních Samsung Galaxy Buds nebo u AirPods Pro, které se naopak často odmítají připojit k telefonu. A dosah mě u OnePlus Buds opravdu překvapil. Je delší než u jakýchkoli jiných sluchátek, které jsem doposud testoval.

Jako měřítko vždy beru, když jdu v kanceláři na záchod. Odhadem 15 metrů, do toho dvě zdi a 4 polykarbonátové příčky. Původní AirPods jako jediné tuto vzdálenost zvládli s lehkými výpadky. OnePlus Buds drží spojení naprosto bez problémů.

Závěrečné hodnocení

Nejsou to dokonalá sluchátka. A asi ani nechtějí být. Mají nedostatky a vady jako třeba absenci bezdrátového nabíjení nebo omezené ovládání bez možnosti jakéhokoli nastavení. A samozřejmě nemusí držet v uších každému. Stejně jako AirPods nebo jakákoli jiná sluchátka. Takže. Jsou OnePlus Buds tedy AirPods pro Android? Ano i ne.

Jsou srovnatelná s AirPods jak v oblasti designu, tak i díky jednoduchému párování, dlouhé výdrži a relativně dobrému zvuku. Jenže AirPods byly první svého druhu a otevřely tento segment trhu pro širokou veřejnost. Dnes už máte na výběr z podstatně širší nabídky zcela bezdrátových sluchátek. Například Samsung Galaxy Buds+ nebo Google Pixel Buds osobně považuji za špičková sluchátka. Oboje jsou však poměrně drahá.

OnePlus Buds tak mají v rukávu ještě jeden menší trumf a tím je cena. Za 79 dolarů (v České republice je cena zhruba 2 400 Kč) se dají považovat za velmi rozumnou volbu. Jsou zhruba o 1 000 Kč levnější než AirPods nebo jiná podobná sluchátka zavedených značek.

Můžete sice vybírat i z levnějších alternativ, ale OnePlus Buds si i přes nižší cenu drží velmi dobrou kvalitu. Pokud tedy hledáte kvalitní sluchátka k Androidu a nechcete utrácet částky kolem čtyř tisíc a více, na vašem místě bych se o OnePlus Buds začal zajímat. Byl jsem s nimi doposud velmi spokojen.