Recenze Honor Magic Earbuds: sluchátka s ANC i příznivou cenou

Honor se představováním nových produktů skutečně pyšní, což dokazuje například notebook Honor MagicBook 14. Spolu s ním ale na náš trh zamíří také bezdrátová sluchátka Honor Magic Earbuds, to aby těch kouzel nebylo málo. Na první pohled se Honor inspiroval u konkurenta z Cupertina, má ale co nabídnout?

Design a obsah balení

V balení najedete kromě manuálů a samotných sluchátek s dobíjecím pouzdrem také náhradní špunty. Součástí balení je ještě nabíjecí USB-C kabel. Kdo by čekal nějaké příslušenství navíc, toho Honor zklame, nicméně vše podstatné v balení najdete.

Designová stránka nijak zvlášť originální není, ale za zpracování si Honor zaslouží pochvalu. Pouzdro je z leštěného bílého plastu a působí solidním dojmem. Kromě bílé varianty je k dispozici i tyrkysová. Kloub má velmi příjemnou aretaci a není problém jej otevřít jednou rukou, byť to chce trochu cviku.

Samotná sluchátka inspiraci Apple AirPods nezapřou, na druhou stranu to ale není na škodu. Do uší padnou sluchátka velmi dobře, do pouzdra se vkládají snadno a nevypadnou z něj díky magnetům. Na pouzdru jsou přítomny ještě dvě diody, přičemž jedna indikuje stav nabití sluchátek a druhá stav baterie v pouzdru. Zadní strana je ještě domovem pro párovací tlačítko a USB-C pro nabíjení.

Parametry a funkce

V rámci parametrů se Honor stále drží v rámci standardu: frekvenční rozsah 20 Hz – 20 000 Hz, velikost měničů 10 mm nebo Bluetooth 5.0 s podporou A2DP 1.3, HFP 1.6, AVRCP 1.5 není nic, z čeho se posadíte na zadek. Tři silikonové mikrofony slibují redukci šumu během hovoru, což z praxe mohu potvrdit. Protistrana si na špatnou kvalitu hovoru rozhodně nestěžovala a mikrofony jsou tak citlivé, že přenášely i štěbetání ptáků na stromě.

Pochopitelně nechybí ani hybridní potlačení okolního hluku (ANC) na platformě 2300Y. To funguje vcelku dobře, byť některé typy zvuků, typicky projíždějící automobil, sluchátka nedokáží potlačit úplně. Paradoxně mi přišlo, že pasivní potlačení zvládá zvuk automobilu odhlučnit lépe. Hovory v kanceláři či jízdu vlakem ale zvládají odhlučnit na jedničku.

Důležitou funkcí je také dotykové ovládání. Poklepáním na sluchátko lze zastavit či spustit přehrávání, podržením pak aktivovat aktivní potlačení hluku, nebo spustit hlasového asistenta. Musím říct, že ovládání fungovalo spolehlivě a prakticky vůbec nedocházelo k nechtěnému aktivování některé funkce nešikovným přehmatem, třeba během upravování sluchátka v uchu.

Po vytažení sluchátka přijde na řadu také senzor přiblížení, který automaticky pozastaví přehrávání skladby. Tato funkce už tak spolehlivě nefungovala. Při vytažení skladbu sluchátka pozastavila, po opětovném nasazení ale v několika případech skladbu znovu nespustila. Alespoň potěší, že obě sluchátka mohou fungovat na sobě nezávisle, tedy zde nenajdeme schéma master-slave.

Výdrž baterie a nabíjení

Baterie v nabíjecím pouzdře má kapacitu 410 mAh, zatímco každé sluchátko disponuje baterií o kapacitě 37 mAh. V praxi tedy platí, že nabíjecí pouzdro zvládne dobít sluchátka 3-4x, než je potřeba sáhnout po nabíječce. Sluchátka zvládnou přehrávat hudbu zhruba 3-4 hodiny v závislosti na hlasitosti hudby, tedy celkem jedno nabití pouzdra vystačí na 12 – 16 hodin poslechu.

Nabíjení sluchátek z pouzdra probíhá celkem rychle, ale nabití samotné základny už tak rychlé není. S USB-C by jeden očekával větší rychlost, než je 1,5 hodiny z 0 na 100 %, nicméně pokud nejste opravdu náruživí posluchači, tak budete sluchátka dobíjet ze zásuvky zhruba 2x týdně, což není žádná tragédie.

Kvalita hudby

Pro hudební test jsem si zvolil jako již mnohokrát předtím osvědčenou kombinaci Bohemian Rhapsody od Queen, soundtracku k filmu Nespoutaný Django či Ve sluji krále hor od Edwarda Griega, která doposud zvládla spolehlivě otestovat každá sluchátka, která mi padla do ruky.

Nespoutaný Django nabízí různorodý soundtrack, který odhalí nejednu slabinu sluchátek. V případě Honor Magic Earbuds to je důraz na basovou složku, která upozadila výšky a v některých případech také středy. Samotné nástroje mnohdy splývaly do jednoho, přičemž basa vystupovala do popředí. Některým skladbám ale takto nastavené podání překvapivě sedne, což je případ skladby Too Old To Die Young, která má příjemnou dynamiku.

Edward Grieg nezklamal a sluchátka prověřil opravdu pečlivě. Pomalejší začátek Magic Earbuds zvládala vcelku obstojně a kombinaci výšek a basů bylo snadné od sebe oddělit. Jak se skladba zrychlovala, tak sluchátkům začal docházet dech a v poslední části, kdy hrají všechny nástroje orchestru, už ze sluchátek vycházel jen jednolitý hluk.

Bohemian Rhapsody skupiny Queen je nejen jedna z přelomových skladeb, ale je také specifická tím, jak kombinuje žánry. Když ve skladbě byla upozaděna basová složka, zněla hudba ploše a nevýrazně, po zapojení basové kytary naopak vystoupila maximálně do popředí a degradovala celou skladbu. Široké hlasové rozpětí Freddyho Mercuryho je se sluchátky Honor Magic Earbuds spíše nepříjemné než hudební zážitek, stejně jako sborové části.

Můj klasický hudební výběr sluchátkům nesedl, proto jsem chtěl najít takový typ hudby, kde by vynikla. A nehledal jsem dlouho – velmi obstojně a věrně zreprodukovaly skladby rakouské legendy Falca, elektronické skvosty The Prodigy či hvězdu náctiletých Billie Eilish. Fanoušci elektroniky a popu si tak jistě se sluchátky Honor Magic Earbuds přijdou na své.

Doprovodná aplikace

I ke sluchátkům Honor Magic Earbuds je k dispozici aplikace, ze které můžete nastavit některé funkce. Z názvu Huawei AI Life je nicméně patrné, že spravuje vícero typů příslušenství od giganta Huawei, potažmo Honor. Samotnou aplikaci pro zprovoznění sluchátek není potřeba, nicméně zcela zbytečná jistě není.

Kromě zjištění stavu baterie pouzdra a sluchátek si můžete nastavit akce, které se provedou po dvojitém poklepání, případně podržení. Akce si můžete nastavit pro každé sluchátko zvlášť, takže je jen na vás, jaké nastavení vám bude vyhovovat. Jinak můžete ještě skrze aplikaci sluchátka aktualizovat, a to je tak všechno. Aspoň ekvalizér by v aplikaci mohl být přítomný.

Závěrečné hodnocení

Honor Magic Earbuds mají k dokonalosti rozhodně daleko. Mezi přednosti se dá počítat povedený (i kdy ne zrovna originální) design, pohodlné nošení i při delším poslechu, čisté a srozumitelné telefonní hovory, spolehlivé dotykové ovládání nebo nabíjení skrze USB-C. V těchto oblastech jsou sluchátka od Honoru pevná v kramflecích.

Kde ale ztrácejí, je samotná hudební složka, která je vesměs průměrná a obstojí především u široké masy posluchačů, nikoli u náročnějších audiofilů. Výdrž na baterii není špatná, ale ze zástupu bezdrátových špuntů nevybočuje. Zamrzí absence odolnosti proti prachu a vodě nebo nepřítomnost kodeků aptX či AAC.

V kontextu ceny, která byla stanovena na 2 990 Kč (resp. 119 euro pro Slovensko), se ale nad spoustou nedostatků dá přimhouřit oko. Pakliže nechcete s výběrem těch správných bezdrátových sluchátek strávit mládí a chcete jen nějakou stylovku na poslech do tramvaje či na příležitostné procházky, nemůžete sáhnout s Honor Magic Earbuds vedle. Náročnější uživatelé ale budou muset lovit v jiných vodách.