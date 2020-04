Recenze Honor MagicBook: solidní základ za dostupnou cenu

Honor, dceřiná společnost čínského gigantu Huawei, to nejsou jen telefony a nositelná elektronika. Honor poslední dobou čím dál tím více rozšiřuje své portfolio produktů, přičemž ušetřen nezůstal ani segment notebooků. Na český trh míří dvojice novinek s označením MagicBook se 14″ a 15,6″ displejem. V naší recenzi se podíváme na menší model.

Design a konstrukce

Pokud si říkáte, že jste design MagicBooku 14 už někde viděli, pak vás zrak nešálí. Honor si vypůjčil ověřený design MateBooku D 15 od Huawei, což ale ve finále není na škodu. Estetické kvality MagicBooku 14 upřít nelze, hliníková slitina se stará nejen o pevnost, ale také o regulaci tepla. Minimalistický design oživuje reflexní modré logo a modrý pruh, který je po celém obvodu víka. Jedná se o drobnost, ale na výslednou podobu notebooku to má více než pozitivní vliv.

Kolem displeje jsou vcelku tenké rámečky, především díky tomu, že z horního okraje zmizela kamera. Úhel otevření displeje je 180º, za což musím Honor pochválit, bohužel nejde notebook otevřít jednou rukou. Do vypínacího tlačítka, které je mimo klávesnici, se ukryla rychlá čtečka otisků prstů – až na skutečné výjimky funguje spolehlivě a velmi rychle. Touchpad sice není pokrytý sklem, ale je prostorný a zvládá multidotyková gesta. Myš sice nenahraní, ale v rámci segmentu notebooků se jedná o nadprůměr.

Rozměry 322,5 x 214,8 x 15,9 mm a váha 1,38 kg by testovaný 14″ MagicBook řadily do segmentu ultrabooků, nicméně vzhledem k použitému procesoru si na tuto certifikaci musel nechat zajít chuť. Základna se po mírném zatlačení lehce prohýbá, ale nejedná se o žádný zásadní nedostatek. Displej je z vnější strany dobře chráněný a po zatlačení nedochází k deformaci obrazu.

Zásadnější výtku mám jen k aktivnímu chlazení. Pasivně se notebook nezvládl uchladit ani při běžné kancelářské práci, při větší zátěži se poté mírně zahříval. Větráčky MagicBook 14 chladit zvládnou, ale za cenu zvýšeného hluku. Musím říct, že mě hlučnost větráčku nepříjemně překvapila, po dobu testování jsem si na ni nicméně zvykl. Je ale jasné, že při práci v letních měsících bude zvuk ventilátoru celkem rušivým prvkem.

Jestli používáte notebook na klíně či mimo pevnou pracovní plochu, mějte se na pozoru. Nasávání vzduchu je totiž nešikovně umístěno na spodní straně notebooku, takže jej při položení na klín spolehlivě zacpete. V tomto případě doporučuji sáhnout po chladící podložce, jinak hrozí, že MagicBook 14 uvaříte. Na reproduktory, které jsou taktéž umístěné na spodní straně, má položení na klíně sice také vliv, ale stále bez větších obtíží svou práci zastanou.

Parametry a funkce: střední třída jak má být

Začnu od toho nejvýraznějšího prvku, tedy displeje. Ten má úhlopříčku 14″ a rozlišení Full HD (1 920 x 1 080 pixelů). Co do rozlišení se jedná o standard, pozorovací úhly jsou příkladné a maximální podsvícení je ve vnitřních prostorách dostatečné, ale při práci venku na sluníčku mu už dochází dech.

Jako procesor zvolil Honor čtyřjádrový AMD Ryzen 5 Mobile 3500U, taktovaný na 2,1 GHz s 4 MB cache a možností přetaktování až na 3,7 GHz. Procesoru sekunduje osmijádrová grafika AMD Radeon Vega 8 taktovaná na 1 200 MHz. Dvojici doplňuje 8GB RAM DDR4 (2 400 MHz). Tolik k číslům, ale jak si tato sestava vedla v praxi? Na to se podíváme v pozdější části této recenze.

Abych nezapomněl zmínit disk – SSD má kapacitu 256 GB, což nenáročným uživatelům bohatě postačí. Ostatní nechť sáhnou po cloudovém úložišti, nebo externím disku. O bezdrátovou konektivitu se stará Wi-Fi 802.11ac (2×2 MIMO) a úsporný Bluetooth 5. Pro majitele smartphonů značky Honor či Huawei je k dispozici také snadné přenášení souborů a fotek skrze Magic link. Je velká škoda, že uživatelé s ostatními smartphony mají smůlu.

V čem se liší 14″ a 15,6″ varianta MagicBooku?

Oba dva notebooky mají zcela shodné hardwarové parametry. Liší se tak pouze v rozměrech, hmotnosti, kapacitě baterie a úhlopříčce displeje (rozlišení je shodné Full HD).

Honor MagicBook 14 Honor MagicBook 15,6 Displej 14″, 1920 x 1080 px 15,6″, 1920 x 1080 px Rozměry 322,5 x 214,8 x 15,9 mm 357,8 x 229,9 x 16,9 mm Hmotnost 1,38 kg 1,53 kg Baterie 56 Wh nezjištěno

Na českém trhu jsou k dispozici pouze verze s procesory od AMD, nicméně existuje také verze s procesory od Intelu, konkrétně s čipem Core i5-8520U a grafickou kartou NVIDIA GeForce MX150 s dedikovanou pamětí 2 GB GDDR5. Podle našich informací se bohužel tato verze na český a slovenský trh nepodívá.

Porty, konektory a výklopná selfie kamera

Důležitou součástí notebooku je také portová výbava. Tady Honor MagicBook 14 příliš neexceluje. Kromě USB-C, které lze využít pro nabíjení a přenos dat (externí displej do něj nepřipojíte), máte k dispozici dvojici USB-A, jednou ve verzi 2.0 a jednou ve verzi 3.0. Sestavu doplňuje ještě 3,5mm jack a HDMI port. Kdyby na notebooku byla dvojice USB-A 3.0 (nebo vyšší) a plnohodnotné USB-C, bylo by zklamání o něco menší. Takto je sice notebook připraven na nejbližší budoucnost, ale bez redukce se dříve či později neobejdete.

Jak jsem už nakousl v kapitole o designu, tak na horním rámu není kamera. Ta se ukryla do tlačítka uprostřed klávesnice, takže ji lze skrýt ve chvílích, kdy ji zrovna nepotřebujete. Její rozlišení pouhý 1 Mpx je pro videohovory dostatečné, ale její úhel vzbuzuje kontroverze. Snímání zespodu sice pro občasné videohovory nevadí, ale pokud pořádáte videokonference jako na běžícím páse, zvažte externí webkameru.

Úhel zespodu totiž není příliš lichotivý, na což by zvláště ženy mohly být háklivé. Za dobrého světla je kvalita při videohovoru ucházející, ale v šeru a ve tmě ihned poznáte limity použitého snímače.

Dvojice reproduktorů se nachází na spodní straně základny a jsou hlasité tak akorát. Potěšilo mě, že se nejedná o žádná chrastítka a ani pro sledování filmu se nejedná o nic vyloženě nepříjemného. Nejde o žádný zázrak, takže audiofilové zůstanou neuspokojení, běžný spotřebitel ale bude vrnět blahem. Reproduktory hrají čistě, dostatečně hlasitě a poradí si obstojně s širokou plejádou hudby.

Softwarová výbava: kromě Windows 10 nic navíc

Asi netřeba zdůrazňovat, že o operační systém se stará Windows 10 v základní Home edici. Popisovat hlouběji všechny funkce a vymoženosti Windows nemá valný smysl především proto, že většina z nás má s operačním systémem z Redmondu své zkušenosti, ať už pozitivní, či negativní. Proto se zaměřím spíše na uživatelský komfort a předinstalované programy. Pokud se o Windows 10 chcete dozvědět více, odkážu vás na naši podrobnou recenzi.

Těch v našem recenzovaném zařízení nebylo mnoho, prakticky jen ty nejdůležitější. Ať už Dolby Athmos, Huawei HotKeys či PC Manager, žádný z nich mi nepřišel vyloženě zbytečný. Nejvýraznější je PC Manager, který našel své místo ve spodní liště vpravo.

Kromě sledování zatížení procesoru se PC Manager využívá také pro komunikaci s telefony Huawei/Honor skrze Magic link, rychlé spuštění užitečných funkcí (snímek obrazovky, poznámka či kalkulačka) a jako rozšířená schránka. Právě možnost mít ve schránce uloženo více zkopírovaných věcí je to nejužitečnější, co software Huawei nabízí.

Co se týče plynulosti systému, nemám takřka žádných výtek. Start systému je díky SSD v rámci vteřin, na spuštění programů nijak dlouho nečekáte a systém nemá tendence zamrzat. Jednou se mi sice stalo, že Chrome přestal optimálně pracovat, ale to se jedná o výjimku potvrzující pravidlo.

Velmi zajímavou funkcí je Magic link. Ten funguje pouze s telefony Huawei/Honor, které mají verzi nadstavby EMUI 10/MagicUI 3, což je rozhodně škoda. Pokud ale máte to štěstí a vlastníte telefon Huawei/Honor, můžete se těšit na snadné sdílení fotografií, souborů či rovnou zrcadlení plochy telefonu přímo do počítače. Párování přitom probíhá skrze NFC umístěné v pravém spodním rohu základny, takže není potřeba nic dlouho nastavovat.

Výkon a hraní her

Způsobů, jak využít výkonu notebooku, je hned několik. Já se rozhodl pro to nejpříjemnější testování, tedy skrze hry. Hned na úvod jsem sáhl po Forze Horizon 4, která je jednou z nejlepších závodních her. Hned úvodní test výkonu nedopadl nejlépe, neboť hra vyhodnotila hardware jako nesplňující minimální požadavky. Hru jsem každopádně spustil na nejnižší detaily, ale i přitom se nepříjemně cukala.

Pro druhý test jsem vybral Halo: Master Chief Collection, konkrétně Halo: Reach. Jakožto starší hra obstojně zvládla i střední detaily bez výraznějších záseků a propadu framů, i tak bych ale hru doporučil především pro singleplayerový zážitek. Pro optimální fungování je ale třeba sáhnout po nejnižších detailech.

Třetí testovanou hrou byla Hellblade: Senua’s Sacrifice. Skvělý zážitek od Ninja Theory sice není graficky zvlášť vyšperkovaná hra, ale i tak bylo nutné nastavit hru na minimální detaily, aby byla bez větších problémů hratelná. Na vyšší detaily se hra velmi nepříjemně sekala a neběžela plynule.

Pokud ale nebažíte po grafických peckách a spokojíte se se staršími tituly a strategiemi, pak Honor MagicBook 14 svůj výkon zvládne zkonsolidovat. Ať už se jednalo o Football Manager 2020 (při aktivních top 5 ligách a asi dvou desítkách Evropských lig jen pro procházení), Age of Empires 1 a 2, Stellaris nebo Europa Universalis 4, tady mít žádné potíže nebudete. Vyloženě starší kousky ze série Total War, jako Empire či Shogun 2, taktéž běží bez sebemenších problémů.

Na pohodlné hraní na nějaké ucházející detaily MagicBook nemá dostatek výkonu. U novějších her budete vesměs muset hodně stáhnout detaily a v některých případech i rozlišení. Jestli ale rádi hrajete méně náročné tituly, strategie nebo třeba karetní hry typu Gwent či Hearthstone, bude vám Honor MagicBook 14 bohatě stačit.

Klávesnice: jde to, ale dře to

Klávesnice je společně s displejem jednou z nejdůležitějších součástí notebooku. Hodnotit rozložení by bylo trochu předčasné, neboť testovaný kus disponuje mezinárodní klávesnicí, což znamená širší levý Shift (který oceňuji), nebo menší Enter. České rozložení by se nicméně nemělo dramaticky lišit od ostatních notebooků.

Pozitivem je podsvícení klávesnice, které lze aktivovat funkčním tlačítkem. Ačkoli je dostatečné a v horších světelných podmínkách je rozhodně ku prospěchu, bohužel nelze regulovat jeho intenzitu. Tak či onak musím přítomnost podsvícení pochválit, neboť na něj konkurence často zapomíná.

Druhou příjemnou vychytávkou je tlačítko Fn. To naštěstí není úplně v levém spodním rohu (přednost dostala klávesa Ctrl), takže tady body strhávat nebudu. Tou příjemnou vychytávkou je ale možnost zapínat/vypínat natrvalo horní funkční klávesy buďto do klasické řady F1-F12, nebo mít permanentně aktivovány funkční klávesy jako ovládání jasu či hlasitosti. Kéž by to měly všechny notebooky.

Jak se ale na klávesnici píše? Tady už to trochu pokulhává. Rozložení kláves a nízký zdvih sice na první pohled nevybočuje ze standardu, nicméně ani po dvou týdnech jsem si na ni nezvykl a nemohl jsem tak dosáhnout plné rychlosti psaní všemi deseti, na kterou jsem zvyklý.

Pokud píšete hodně a potřebujete opravdu kvalitní klávesnici, tak se buď poohlédněte jinde, nebo si pořiďte klávesnici externí. Jestli ale psaní není vaší hlavní obživou, budete s ní spokojení. Jen ta hlasitost stisku kláves by mohla být nižší.

Výdrž baterie

Integrovaná baterie s kapacitou 56 Wh má podle slov výrobce nabídnout výdrž až 9 hodin na jedno nabití. V praxi s tím ale nepočítejte, ledaže budete koukat na video v nižším rozlišení při sníženém jasu. Během přehrávání Full HD videa na maximální jas vydržel notebooku vzhůru 7 hodin a 44 minut, což má k proklamovaným 9 hodinám daleko.

Běda vám, pokud ale na MagicBooku 14 začnete skutečně pracovat, nebo nedej bože hrát hry. I během kancelářské práce a brouzdání po internetu letěla výdrž baterie prudce dolů k nějakým 5 hodinám, přičemž hraní i méně graficky náročných her vyždímá baterii za méně než 3 hodiny. Školní či méně náročný pracovní den ale notebook na baterii zvládne.

Nabíjení na druhou stranu potěšilo. Dodávaná 65W nabíječka nabije z 0 na 100 % notebook za 1 hodinu a pár minut k tomu, přičemž z 0 na 50 0 využívá notebook rychlé nabíjení, které doplní polovinu baterie za 35 minut. Výhodou (a zároveň slabinou) notebooku je relativně skladná nabíječka a možnost nabíjení přes USB-C, takže v případě nouze udrží MagicBook naživu i nabíječka mobilního telefonu.

Jedno USB-C ale znamená, že buďto nabíjíte, nebo přenášíte data. Ačkoli tedy nabíjení skrze USB-C a nikoli proprietární konektor chválím, jen jedeno moderní USB je zkrátka trochu málo.

Závěrečné hodnocení

Během testování jsem si na Honor MagicBook 14 zvykl strašně rychle. Jeho přednosti, kterými jsou minimalistický design, kvalitní materiály, nabíjení skrze USB-C, obstojný displej s velkým úhlem otevření, rychlá čtečka otisků prstů a plně dostačující hardwarové parametry pro kancelářskou práci, z něj dělají ideálního společníka pro každého, kdo nehledá konkrétní notebook pro specifický účel, ale chce tak trochu děvečku pro všechno. Vhodný je především pro mladé uživatele či studenty.

Na kolena jej sráží nevhodné umístění nasávání vzduchu a výdechu ventilátoru, nedostatečný výkon pro hry, nižší výdrž na baterii, Magic link fungující jen se smartphony Huawei/Honor, nešikovný úhel webkamery nebo slabá portová výbava. Kompromisů je zkrátka dost a každý si tak před nákupem musí rozhodnout, zda je ochoten je akceptovat, či nikoli.

V úvahu je ale nutné brát cenu, která byla pro náš trh stanovena na 15 990 Kč (14″ model). Za tuto cenu lze přimhouřit jedno oko, neboť konkurence v tomto segmentu sice nabídne mnohdy lepší výbavu, ale už nikoli v podobném balení. Honor MagicBook 14 je poctivý základ především pro studenty a nenáročné uživatele, kteří chtějí přenosný notebook bez zásadních kompromisů. Cenu většího MagicBooku zatím neznáme, ale jakmile ji Honor zveřejní, do recenze ji doplníme.