Vše, co víme o iPhonu 15: nejvybavenější model možná změní jméno

Už za měsíc Apple představí novou generaci iPhonů. I když se zpočátku mohlo zdát, že letos přijdou pouze drobná mezigenerační vylepšení, poslední úniky naznačují příchod poměrně slušné porce upgradů. V tomto týdnu se navíc objevily další dílky do skládačky, díky nimž letošní jablíčka získávají ještě konkrétnější obrysy.

To, že Apple letos představí čtyři nové iPhony, je vcelku známá věc. Otazník ovšem visí nad jejich názvy, respektive nad jménem nejvybavenějšího z nich. Už na začátku letošního roku se objevila spekulace, že by Apple mohl zahodit letité označení Pro Max a namísto něho zvolit Ultra. Toto jméno nyní „potvrzují“ i obrázky neoficiálních krytů prodávaných v Číně.

I když se přejmenování vrcholového iPhonu může jevit nedůvěryhodně, my bychom od tohoto úniku ruce pryč nedávali – koneckonců úplně stejným způsobem jsme se loni dozvěděli o iPhonu 14 Plus. Letos má navíc Apple k přejmenování důvod, neboť iPhone 15 Ultra nebude pouze zvětšeným iPhonem 15 Pro, ale ještě o chlup vybavenějším modelem, dostane totiž do výbavy periskopický teleobjektiv se schopností většího přiblížení.

V souvislosti s iPhony 15 Pro a 15 Ultra se v tomto týdnu objevila spekulace o navýšení kapacity úložišť. Podle webu MacRumors se u všech variant zdvojnásobí – začínat se má na 256 GB, končit na neuvěřitelných 2 TB. I když se může tato kapacita jevit jako zbytečná, je zapotřebí myslet na to, že záznam ProRes videa ve 4K rozlišení si ukousne nemalou porci úložiště.

Bohužel s vyšší kapacitou úložišť pravděpodobně přijdou i vyšší ceny – Mark Gurman se před nedávnem shodl s analytikem Jeffem Pu na tom, že Apple pravděpodobně navýší cenu letošních vrcholných iPhonů o 100 dolarů – nejlevnější iPhone 15 Pro by tak mohl startovat na 1099 dolarech (u nás asi na 36 990 korunách).

Letošní nejšpičkovější iPhony také dostanou nový čipset A17 Bionic, u kterého Apple podle čerstvých informací z tohoto týdne chystá několik vylepšení. Zatímco procesorová jednotka zůstane šestijádrová, u grafického čipu Apple údajně navýší počet jader z pěti na šest. U procesoru má alespoň dojít k navýšení taktů výkonných jader, a to z 3,46 na 3,7 GHz.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023