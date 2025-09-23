Vodafone má novou aplikaci. Láká na zjednodušení, slevy a výhody pro zákazníky

- Vodafone představil novou klientskou aplikaci Můj Vodafone+
- Ta slibuje nový design, lepší zabezpečení a konečně použitelnou umělou inteligenci Tobi
- Navíc na zákazníky čekají výhody v rámci programu odměn Vodafone Happy
V rámci zkvalitňování zákaznické péče operátor Vodafone představil novou klientskou aplikaci Můj Vodafone+. Ta bude pro zákazníky dostupná v nejbližších týdnech, nabídne trochu odlišný design, daleko lepší zabezpečení a také úplně nové výhody pro zákazníky.
Můj Vodafone+ v novém
Nová aplikace Můj Vodafone+ byla ve vývoji zhruba 12 měsíců a stála vyšší desítky milionů korun. Celkem průlomovým řešením je, že staví na platformě, respektive filosofii Telco as a Service (TaaS), kterou navrhla mateřská společnost Vodafone Group. To mimo jiné znamená, že celý dosavadní i následující vývoj je in-house, nepodílí se na něm žádné třetí strany. Z centrály také český Vodafone převzal hlavní designové a bezpečnostní prvky nové aplikace.
Design reprezentuje sázka na dlaždicový „dashboard“ na hlavní stránce aplikace. Odtud budou mít uživatelé přístup ke všem svým službám, případně službám, které spravují v rámci rodinného či firemního balíčku. Co do zabezpečení pak lze počítat s dvoufaktorovým ověřením (2FA) při přihlašování a možností přihlásit se přes otisk prstu nebo sken obličeje.
Aplikace bude dostupná v nejbližších týdnech, konkrétně příští týden bude odeslána do obchodů Google Play a App Store, chvíli tedy potrvá schvalovací proces. Uživatelé si budou muset stáhnout Můj Vodafone+ znovu, původní aplikace Můj Vodafone přestane do několika měsíců fungovat.
Další vývoj v roce 2026
Zkraje příštího roku pak operátor plánuje několik dalších klíčových vylepšení – například diagnostiku pevného internetu na dálku nebo identifikace klienta prostřednictvím biometriky při volání na zákaznickou linku.
Celkem velkou proměnou by měl projít i hlasový asistent Tobi, ale rovněž až po novém roce. Ten v tuto chvíli pracuje s minimem dat a funguje jen jako jakýsi rozcestník. Postupně by měl být obohacen o běžně známé velké jazykové modely, ačkoliv vedení Vodafonu odmítlo komentovat, o které konkrétně půjde. Na vývoji se rovněž již nepodílí český startup AddAI.Life, který na Tobim spolupracoval v minulosti.
Odměny Vodafone Happy
Samostatnou kapitolou je pak program odměn Vodafone Happy, který operátor nechtěl moc komentovat. Ten bude spuštěn již s uvedením aplikace nejpozději v první polovině října a bude sestaven z promo výhod od domluvených partnerů. V rámci testovacího provozu aplikace už nyní nabízí 15% slevu na jízdenku Flixbus, 10% slevu na nákup tenisek Nike nebo soutěž o telefony Pixel.
Podle našich informací mají přibýt další slevy na hardware, zajímavá bude hned zkraje uvedení též šance vyhrát nejnovější iPhone 17, dále slevy na první dvě jízdy s Boltem a rozvážky jídla Bolt Food, nebo také sleva na VPN službu Surfshark. Výhody by zároveň měly být personalizované jednotlivých klientům, i v závislosti na tom, jak dlouho mají s operátorem kontrakt a podobně.
Vodafone chce tak napodobit úspěch podobných věrnostních programů bankovních společností nebo konkurenčních operátorů. Vloni podobný program výhod představil operátor O2 ve spolupráci s dalšími partnery v rámci skupiny PPF, v roce 2023 začal s tímto trendem T-Mobile, který představil svůj program Magenta Moments. V rámci něj mají zákazníci k dispozici například předplatné Wolt+ na půl roku zdarma, v minulosti mohli získat také AI službu Perplexity na celý rok zadarmo.