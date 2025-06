Jak získat předplatné Wolt+ zdarma? Stačí být zákazníkem T-Mobilu

T-Mobile představil další vlnu výhod pro zákazníky v programu Magenta Moments

Od 11. června dostanou všichni klienti předplatné Wolt+ na půl roku zdarma

Další salva letních výhod na sebe nenechala dlouho čekat. Po 100GB SIM kartě přichází operátor T-Mobile s novinkami do svého věrnostního programu Magenta Moments. Ke stávajícím výhodám přichází půlroční předplatné na dovážkovou službu Wolt.

T-Mobile rozdává Wolt+

T-Mobile oslavil 1,5 milionu registrovaných zákazníků (ze zhruba 6 milionů SIM karet) do programu Magenta Moments. Ten je k dispozici pro všechny klienty, kteří si nainstalují aplikaci Můj T-Mobile a zaregistrují se do věrnostního programu Magenta Moments. 1,5 milionu uživatelů operátor nasbíral za necelé 2 roky, co systém Magenta Moments funguje.

Od 11. června letošního roku rozšíří nabídku výhod na další služby. Tou hlavní je předplatné Wolt+ na 6 měsíců zcela zdarma. Svůj kupon pro předplatné si pak klienti vyzvednou v již zmíněné aplikaci Můj T-Mobile, kde už nyní najdou celou řadu zajímavých výhod. Například:

Sleva 20 % na nákup v e-shopu Samsung

Sleva 15 % na nákup jízdenek FlixBus

2× menu Bruselská za 219 korun v Bageterii Boulevard

Sleva 25 % na nákup v Pizza Hut

1 + 1 lístek zdarma v kinech CineStar

1 + 1 lístek do Majaland Praha

Sleva 200 korun na Chinaski v Brně

Perplexity už jen pro nové

V minulosti T-Mobile v rámci programu Magenta Moments nabízel i 12měsíční kupon na Perplexity Pro, což je AI chatovací nástroj kombinující prvky velkých jazykových modelů (LLM) a vyhledávání informací na internetu. Tento benefit bohužel vypršel 13. května, T-Mobile jej teď nabízí exkluzivně pouze nově registrovaným členům.

„Mezi nejúspěšnější výhody posledních měsíců v zákaznickém programu bylo roční předplatné AI vyhledávače Perplexity Pro, který si vyzvedlo více než 130 000 zákazníků. Od 1. června bude nabídka opět dostupná, tentokrát již jen pro nově registrované členy Magenta Moments,“ doplňuje Daniela Bednářová, segmentová manažerka T-Mobile.

Později plánuje operátor zahrnout do Magenta Moments také vlastní brandované dárky, pro které si zákazníci budou moci dojít do libovolné prodejny. V minulosti se jednalo například o zmrzlinu, horký mošt, ponožky nebo sluneční brýle.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.