O nový iPhone 17 je extrémní zájem, Apple navyšuje výrobní kapacity

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 22. 9. 19:30
Fotoaparáty iPhonu 17 ve všech barvách
  • Základní model z řady iPhone 17 je překvapivým trhákem
  • Apple díky oblibě navyšuje výrobní kapacity
  • Zákazníci dávají iPhonu 17 přednost i před dražšími a vybavenějšími modely

Nové chytré telefony s nakousnutým jablkem ve znaku jsou v prodeji teprve pár dní, nicméně první zprávy naznačovaly, že je o ně bude velký zájem. Kdo si nestihl některé modely zajistit v rámci předprodeje, bude si muset na jejich dodání počkat. Jak zjistil server The Information, Apple už u svých dodavatelů objednal vyšší dodávky na základě překvapivě vysokého zájmu.

iPhone 17 je oblíbenější, než Apple předpokládal

„Na začátku tohoto týdne Apple požádal společnost Luxshare Precision, jednoho ze dvou hlavních výrobců iPhonu v Číně (vedle společnosti Foxconn), aby zvýšil denní produkci standardního modelu iPhone 17 přibližně o 40 %, uvedly dvě osoby. Společnost také požádala dodavatele neelektrických dílů pro tento model, aby zvýšil denní produkci přibližně o 30 %, uvedl zaměstnanec této firmy,“ zmiňuje The Information. Tyto informace navazují na předchozí odhad toho, že Apple očekává rozložení produkce zhruba 25 procent pro iPhone 17, 65 procent ve prospěch modelů Pro a 10 procent mělo připadnout iPhonu Air.

Jak se zdá, očekávání se od reality liší a podle všeho jsou uživatelé méně ochotní utrácet za dražší modely. Navýšení kapacity pro základní model totiž naznačuje, že uživatelé v USA jsou ochotnější koupit si levnější model namísto těch, které nabízí lepší materiály, výkonnější čipsety, pokročilejší displeje a kvalitnější fotoaparáty. Ostatně není se co divit vzhledem k tomu, že základní iPhone 17 nabízí mnohem méně kompromisů než jeho předchůdce, aniž by se přitom zvýšila cena.



Zleva: iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone Air a iPhone 17 Pro Max



Nepřehlédněte

Nestihli jste předobjednat iPhone 17 (Pro)? Čekačka je teď několik týdnů

V Česku je zájem o modely iPhone 17 podobný jako ve Spojených státech. Čekací doba na základní iPhone 17 je přibližně 3 až 4 týdny, přičemž na iPhone 17 Pro v temně modré barvě je čekací lhůta podobná. Na některé modely Pro Max je čekací doba ještě delší a může vám dorazit klidně i za pět týdnů. Naproti tomu na iPhone Air budete přinejhorším čekat jen něco okolo dvou a půl týdne.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.

