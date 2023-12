Vivo X100 Pro putuje na evropský trh. Dorazí i do Česka?

Nabušená vlajková loď Vivo X100 Pro míří na český trh

Dle oficiálních informací se začne prodávat v lednu 2024

Cena by měla být podobná jako vloni, tedy zhruba 27 tisíc korun

Čínská společnosti Vivo představila v polovině listopadu v Číně svou novou vlajkovou řadu X100. Ta sestává ze dvou telefonů: základního X100 a vylepšeného X100 Pro. Dle očekávání se oba tyto kousky podívají i za hranice Číny, jak nyní potvrdila i sama firma. Jak to bude s dostupností variant a jednotlivých modelů přímo u nás v Česku?

Vivo X100 Pro v Česku

Oba modely X100 i X100 Pro jsme si již mohli vyzkoušet v rámci čínské premiéry v Pekingu. Velkou devizou jsou fotoaparáty, hlavně pak hlavní 1″ snímač Sony IMX989 s 50Mpx rozlišením a optickou stabilizací. Nechybí ani výkonný čipset MediaTek Dimensity 9300 nebo 5400mAh akumulátore se 100W nabíjecím výkonem.

Hardwarové parametry Vivo X100 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Arm Immortalis-G720, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720,Arm Immortalis-G720,16 GB,512 GB,164,05 × 75,28 × 8,91 mm,221 g,IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx Zeiss, f/1.75, 23mm, 1/0.98", Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx Zeiss, f/2.5, 100mm, 1/2", 4,3× optický zoom, OIS, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Kompletní specifikace

Již během premiéry jsme připomínali, že konkrétně na český trh se podívá pouze lépe vybavený z dvojice, model Vivo X100 Pro. Tehdy však ještě nebylo jasné, o jakou konfiguraci a barevné varianty půjde.

Podle oficiálních informací od výrobce dorazí Vivo X100 Pro na český trh v lednu příštího roku a půjde o vyšší variantu 16/512 GB. Co se týče barev, dlouho se spekulovalo o tom, že vrcholný model bude v tuzemských obchodech nabízen opět pouze v černém provedení. Ano, černou Asteroid Black však doplní ještě světle modrá Startrail Blue. Chybět bude signifikantní oranžová.

Kolik bude stát?

Posledním dílkem do skládačky je pak cena. V Číně se zmíněná varianta 16/512 GB prodává za 5 499 jüanů. V přepočtu by to znamenalo asi 21 tisíc korun včetně DPH. Nicméně vzpomeňme, že loňská generace X90 Pro stála při nástupu na trh 27 tisíc korun. Výrobce se tedy při výběru nové ceny určitě bude chtít pohybovat právě kolem této částky.

Smartphone bychom navíc brzy měli obdržet i k nám do redakce pro účely testování, takže budeme moci odpovědět na vaše dotazy nad rámec prvních dojmů z čínské premiéry minulý měsíc.