Velký rok Xboxu: Fable a Gears of War zkusí zaútočit na GTA, chystá se i nový ovladač

Xbox má za sebou několik turbuletních let, které se nesly zejména ve znamení klesajícího zájmu o konzole Series X/S a přechodu na multiplatformní vydávání her. Letos však herní kolos slaví 25. výročí, které chce náležitě oslavit návraty všech svých předních značek v čele s Halo či Gears of War. Nové informace ze zákulísí příprav na významné jubileum nyní přinesl novinář Tom Warren z magazínu The Verge, díky němuž si můžeme udělat poměrně přesný obrázek o plánech Xboxu včetně termínů vydání a chystaných produktů.
Halo v létě, Fable a Gears ve druhé polovině roku
Jako první přijde na řadu Forza Horizon 6, kterou vývojáři z britského studia Playground Games blíže představili v rámci tradičního lednového přenosu Developer Direct. Pokračování závodní série nás tentokrát zavede do Japonska a vychází už 19. května. První novou informací je však rámcový termín vydání remaku prvního Halo s podtitulem Campaign Evolved. Předělávka ikonické střílečky by měla dorazit v průběhu léta. Ve druhé polovině roku pak přijde řada na očekávaný reboot Fable a prequel Gears of War s podtitulem E-Day.
Microsoft má podle Warrena poměrně jasnou představu o konkrétních datech vydání, která pochopitelně zohledňují příchod veleočekávaného Grand Theft Auto 6 (s datem vydání 19. listopadu, pozn. red.). Pokračování ikonické série od Rockstaru stále může potkat odklad na příští rok, byť šéf vydavatelství Take-Two Strauss Zelnick před několika dny v rozhovoru pro investory uvedl, že marketingová kampaň odstartujeuž v létě.
Už v dubnu by pak měla dorazit nedávno oznámená multiplayerová hříčka Kiln, kterou její tvůrci ze studia Double Fine popisují jako „multiplayerovou online hrnčířskou párty mlátičku“.
Fallout 3 remaster v aktivním vývoji
Živo je také ve studiích Bethesdy, kde už řadu měsíců vzniká velká aktualizace vesmírného RPG Starfield, která by konečně mohla dorazit v následujících měsíc. Ve stejnou chvíli by se mohla objevit také hojně spekulovaná verze hry pro PS5, která podle několik dnů staré zprávy polského magazínu PPE.pl dorazí už 7. dubna. S odkazem na nejmenové zdroje se Warren rovněž připojil k novinářům a insiderům, kteří v uplynulých měsících hovořili o přípravách předělávky Falloutu 3. Bethesda si podle něj dává záležet, aby hra dorazila v podobně dobrém stavu jako loňský remaster Oblivionu.
Next-gen Xbox už v roce 2027
V přípravě nadále zůstává také nová konzole, která by se měla významně přiblížit herním počítačům a nabídnout podporu obchodů třetích stran, jako je Steam nebo Epic Games Store. První podrobnosti o novém Xboxu bychom se mohli dozvědět už příští měsíc na akci Game Developers Conference (GDC). Prezidentka AMD Lisa Su v týdnu naznačila, že next-gen Xbox by mohl dorazit v roce 2027. Situaci nicméně nadále nepředvídatelně ovlivňuje destabilizovaný trh s operačními paměťmi.
Už letos bychom se však podle Warrena měli dočkat nového Xbox ovladače, který by mohl nabídnout podporu Wi-Fi pro snížení odezvy při hraní přes cloudovou službu Xbox Cloud Gaming. Vyloučit podle něj nelze ani příchod třetí iterace prémiového ovladače Xbox Elite Controller, čemž už dříve informoval také magazín Windows Central.
Změny v Game Passu
Nové ovladače od Xboxu, které se dokáží připojit přímo k Xbox Cloud Gaming, by mohly přispět ke zvýšení počtu uživatelů služby Game Pass, a to společně s chystaným předplatným, které má nabídnout bezplatné hraní přes cloud výměnou za reklamy. Testování nové verze předplatného se podle Warrena blíží a s jeho vydáním se rovněž počítá na letošní rok.
Warren dodává, že Microsoft hledá způsoby, jak do Game Passu zahrnout více služeb třetích stran (typově např. EA Play, pozn. red.). Redmontští zároveň uvažují o sloučení předplatných Xbox Game Pass Premium a PC Game Pass. K výraznějším změnám ale podle Warrena letos nedojde.
