DualSense budoucnosti? Nový patent představuje futuristický ovladač od Sony bez tlačítek

Marek Bartík
Marek Bartík 5. 2. 15:00
0
Ovladač DualSense bez tlačítek
  • Nově objevená patentová přihláška společnosti Sony ukazuje futuristický herní ovladač
  • Experimentální gamepad postrádá veškerá tlačítka, která nahrazuje dotykovými plochami
  • Hráči by si tak mohli přizpůsobit ovládací schéma na míru svým potřebám

Nově objevený patent naznačuje, že společnost Sony pracuje na konceptu nového ovladače pro PlayStation, který téměř všechna klasická tlačítka nahrazuje dotykovou plochou. Zda se díváme na první náčrty některé z budoucích generací ovladače DualSense, není v tuto chvíli jasné – jen málokdy se totiž z patentové přihlášky vyklube skutečný komerční výrobek. O existenci patentu jako první informoval herní magazín VGC.

Konec tlačítek?

Japonská společnost zažádala o patent už v únoru 2023, k jeho zveřejnění však došlo až na začátku letošního roku. V přihlášce se nachází popis nového ovladače s velkým dotykovým displejem. Fyzická tlačítka byste tady hledali marně. Podle Sony by měl ovladač nabídnout novou úroveň přizpůsobení, která dosud nebyla možná.

„Jednou z nevýhod současných řešení může být pevné, tedy neměnné ovládací schéma,“ stojí v popisu patentu s tím, že některým uživatelům zkrátka nemusí dané rozvržení tlačítek vyhovovat, a to například z důvodu nevhodné velikosti. Podle inženýrů ze Sony může být řešením tohoto problému právě implementace dotykových ploch, které by uživatelům umožnily vytvoření vlastního ovládacího schématu včetně změny velikosti tlačítek na dotykovém panelu.

Pokud například preferujete D-Pad na pravé straně, podle patentu byste ho tam mohli jednoduše umístit. A pokud byste například zjistili, že v závodní hře nepotřebujete trojúhelníkové tlačítko, mohli byste ho prostě odstranit a zvětšit ostatní tlačítka. V představivosti se meze nekladou.

Koncept s nejistou budoucností

Patent navíc popisuje implementaci tlakových a teplotních senzorů, které detekují stisknutí tlačítek. Teoreticky by tak nemělo docházet k situacím, kdy se vašeho postava omylem připlete do rány meče jen proto, že jste nevědomky lehce přejeli prstem po dotykové plošce. Ovladač by pomocí dotyku mohl rozeznávat jednotlivé uživatele a okamžitě zobrazovat jejich preferovanou konfiguraci. V praxi byste nemuseli pořád dokola přemapovávat tlačítka, když si jeden ovladač předáváte mezi sebou.



Konzole Xbox z budoucnosti



Nepřehlédněte

Závod herních konzolí. Nový Xbox dorazí dříve než PlayStation 6, slibuje výrobce

V záznamech patentových úřadů se nové přihlášky objevují prakticky neustále, avšak většina z nich se na trh nakonec nepodívá. I tak nám ale technologické společnosti touto formou poskytují poměrně zajímavý pohled za zavřené dveře experimentálního vývoje. V případě Sony jsme se v nedávné minulosti mohli dozvědět například o umělé inteligenci, která před dětmi v reálném čase cenzuruje nevhodný obsah, zatímco jiná AI převezme ovládání hry v případě, že se hráč někde zasekne a neví jak dál.

 

