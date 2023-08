Už jen pár týdnů! Víme, kdy Apple odhalí iPhone 15

Nejdůležitější keynote Applu by se měla uskutečnit za necelých 5 týdnů

Technologický gigant by zde měl představit nové iPhony řady 15 a další generaci Apple Watch

Prozradíme vám, jaké inovace letošní modely nabídnou

Odhadnout termín konání další keynote Applu není žádná raketová věda. V posledních letech se nové iPhony dočkaly představení během druhého úterý v měsíci, ale například loni to bylo ve středu 7. září. Server 9to5mac.com nicméně od několika na sobě nezávislých zdrojů získal potvrzení, že letos by nejdůležitější keynote Applu měla připadnou na druhý týden v září, konkrétně na středu 13. 9. v 19:00 českého času.

9to5mac.com dále uvádí, že američtí mobilní operátoři žádali své zaměstnance, aby si na 13. září nebrali volno, jelikož má dojít k důležitému oznámení nového produktu. V případě, že by se tento termín potvrdil, předobjednávky by mohly odstartovat v pátek 15. září a zahájení prodeje o týden později, tedy v pátek 22. září.

iPhone 15 s mírně upraveným designem

Modelová řada iPhone 15 by měla přijít s mírně upraveným designem – dočkat bychom se měli zakřivenějších hran a menších rámečků okolo displeje. Taktéž Dynamic Island by měl být součástí všech čtyřech modelů, nikoliv jen série Pro. U té by Apple měl ocelový rám nahradit o něco lehčí kartáčovaný titan, který najdeme například u Apple Watch. Za téměř stoprocentní můžeme brát informaci o přítomnosti USB-C konektoru, který dá po letech čekání konečně sbohem Lightningu.

Základní iPhone 15 a iPhone 15 Plus bude pohánět čipset A16 Bionic, který používá současný iPhone 14 Pro. Modely iPhone 15 Pro a 15 Pro Max dostanou zcela nový čipset Apple A17. iPhone 15 Pro Max by měl být rovněž vybavený periskopickým objektivem, který zajistí kvalitnější optické přiblížení.

Nové iPhony doplní i Apple Watch Series 9 a s největší pravděpodobností přijde řada i na Apple Watch Ultra 2. Dále se spekuluje o další generaci iPadu Mini či sluchátek AirPods Lite a ve hře jsou i Earpody s USB-C konektorem. Pokud se konference skutečně uskuteční 13. září, dá se očekávat, že jablečný gigant začne v nejbližší době rozesílat oficiální pozvánky.

