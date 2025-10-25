Usínáte s AirPods v uších? Aktivujte si tuhle funkci a bude se vám lépe spát

- AirPods teď automaticky zastaví přehrávání, když s nimi usnete
- Funkci si ale musíte aktivovat v nastavení, ve výchozím stavu je vypnutá
- Dostupná je pro AirPods 4 a AirPods Pro 2. a 3. generace
Sluchátka AirPods patří k nejlépe ergonomickým sluchátkům na trhu, v uchu zkrátka dobře sedí velké většině uživatelů. Není divu, že je spousta lidí nosí v uchu celý den, někteří s nimi dokonce usínají. Pro potřeby těchto uživatelů v aktualizaci iOS 26 přinesl Apple jednu zajímavou funkci.
AirPody řeší problém při usínání
Jmenuje se celkem výřečně: Pozastavit média při usnutí. Sluchátka jednoduše rozpoznají, když si s nimi lehnete a usínáte u seriálu, hudby nebo podcastu. Jakmile usnete, přehrávání se pozastaví, aby neběželo do rána a zbytečně nevybíjelo jak sluchátka, tak zařízení, ze kterého je do nich zvuk vysílán.
Apple oficiálně nekomentuje, jak tato funkce funguje, ergo jak AirPody poznají, že už nebdíte. Pravděpodobně za to ale můžete vděčit pohybovému senzoru a novince v podobě senzoru pro měření srdečního tepu. Ten by měl mít teoreticky možnost vypozorovat dle poklesu tepu, že už spíte. Dle dostupných informací ale víme, že tep není měřen automaticky a samostatně, nýbrž musíte k aktivaci senzoru dát pokyn zapnutím sportovního režimu se sluchátky na uších.
Funkci si musíte zapnout
Dlužno podotknout, že funkce Pozastavit média při usnutí je ve výchozím stavu v iOS 26 vypnutá a musíte ji aktivovat. Stačí přejít do Nastavení –> nahoře pod vaším profilem AirPods –> Pozastavit média při usnutí. Funkce je dostupná pro AirPods Pro 2. a 3. generace, ale i základním AirPods 4. generace (s i bez ANC).
Majitelé starších AirPods či velkých AirPods Max mají smůlu. Mohou se však spolehnout na možnost načasovat zastavení přehrávání pomocí minutky. Stačí otevřít na připojeném zařízení aplikaci Hodiny, dole vybrat Minutky, nastavit časování a místo přehrání zvuku „Po skončení“ vybrat úplně dole možnost „Zastavit přehrávání“.