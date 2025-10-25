TOPlist

Usínáte s AirPods v uších? Aktivujte si tuhle funkci a bude se vám lépe spát

Jakub Fišer
Jakub Fišer 25. 10. 8:00
0
Apple AirPods Pro 2. generace
  • AirPods teď automaticky zastaví přehrávání, když s nimi usnete
  • Funkci si ale musíte aktivovat v nastavení, ve výchozím stavu je vypnutá
  • Dostupná je pro AirPods 4 a AirPods Pro 2. a 3. generace

Sluchátka AirPods patří k nejlépe ergonomickým sluchátkům na trhu, v uchu zkrátka dobře sedí velké většině uživatelů. Není divu, že je spousta lidí nosí v uchu celý den, někteří s nimi dokonce usínají. Pro potřeby těchto uživatelů v aktualizaci iOS 26 přinesl Apple jednu zajímavou funkci.

AirPody řeší problém při usínání

Jmenuje se celkem výřečně: Pozastavit média při usnutí. Sluchátka jednoduše rozpoznají, když si s nimi lehnete a usínáte u seriálu, hudby nebo podcastu. Jakmile usnete, přehrávání se pozastaví, aby neběželo do rána a zbytečně nevybíjelo jak sluchátka, tak zařízení, ze kterého je do nich zvuk vysílán.



Apple AirPods Pro 3. generace (2025)



Nepřehlédněte

Recenze Apple AirPods Pro 3. generace: upgrade, který nikdo nečekal, ale všechny potěší

Apple oficiálně nekomentuje, jak tato funkce funguje, ergo jak AirPody poznají, že už nebdíte. Pravděpodobně za to ale můžete vděčit pohybovému senzoru a novince v podobě senzoru pro měření srdečního tepu. Ten by měl mít teoreticky možnost vypozorovat dle poklesu tepu, že už spíte. Dle dostupných informací ale víme, že tep není měřen automaticky a samostatně, nýbrž musíte k aktivaci senzoru dát pokyn zapnutím sportovního režimu se sluchátky na uších.

Funkci si musíte zapnout

Dlužno podotknout, že funkce Pozastavit média při usnutí je ve výchozím stavu v iOS 26 vypnutá a musíte ji aktivovat. Stačí přejít do Nastavení –> nahoře pod vaším profilem AirPods –> Pozastavit média při usnutí. Funkce je dostupná pro AirPods Pro 2. a 3. generace, ale i základním AirPods 4. generace (s i bez ANC).

Majitelé starších AirPods či velkých AirPods Max mají smůlu. Mohou se však spolehnout na možnost načasovat zastavení přehrávání pomocí minutky. Stačí otevřít na připojeném zařízení aplikaci Hodiny, dole vybrat Minutky, nastavit časování a místo přehrání zvuku „Po skončení“ vybrat úplně dole možnost „Zastavit přehrávání“.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Satelit ve vesmíru (ilustrační obrázek)
Online i bez signálu? Apple jedná s Muskem, iPhone 18 Pro má dostat satelitní 5G od SpaceX
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
0
Nejtenčí iPhone Air
Další rána pro iPhone Air. Apple kvůli malému zájmu výrazně omezuje produkci
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
5
Prémiové streamování hudby na sluchátkách skrze Spotify (ilustrační obrázek)
Řešíte tento problém také? Spotify na Androidu náhodně padá a zamrzá
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 16:30
1
Apple AirPods Pro 3. generace (2025)
Recenze Apple AirPods Pro 3. generace: upgrade, který nikdo nečekal, ale všechny potěší
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
1

Kapitoly článku