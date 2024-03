USA chystají federální žalobu Applu. Vadí ji monopolní postavení společnosti

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s 16 generálními prokurátory podalo ve čtvrtek žalobu na společnost Apple. Výrobce iPhonů je obviněn z toho, že svým přístupem brání ostatním technologickým gigantům v inovacích a omezuje tak volnou hospodářskou soutěž. Pikantní je, že takřka totožným nařčením Apple čelí i v Evropské unii (EU).

V žalobě, která byla ve čtvrtek předložena u federálního soudu v New Jersey, se přímo píše: „Tento spor je o osvobození trhů s chytrými telefony od protisoutěžního a vylučujícího chování společnosti Apple a o obnovení hospodářské soutěže s cílem snížit ceny chytrých telefonů pro spotřebitele, snížit poplatky pro vývojáře a zachovat inovace pro budoucnost.“

V podrobnostech následně žaloba uvádí, že společnost Apple využila svou moc nad distribucí aplikací v iPhonu k tomu, aby zmařila inovace, které by spotřebitelům usnadnily výměnu telefonu.

