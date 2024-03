Konec bezpečného systému iOS? EU chystá opatření, které se nelíbí nikomu

Apple se znovu dostává do křížku s Evropskou komisí (EK). V rámci aktualizace iOS 17.4 sice nasadil celou sadu křečovitých opatření povinných dle zákona o digitálních trzích (DMA), i tak ale bude muset provést několik dalších úprav. Jedna z nich se týká instalování aplikací ze zdrojů třetích stran a Apple zde hraje o hodně – o bezprostřední ochranu samotných uživatelů.

Věc se má takto: všechny aplikace, které bylo doposud možné spustit na iPhonech (zpravidla z App Store), musely projít speciální prověrkou a jakmile dostaly ověření, bylo možné je naplno vpustit do systému. Dle vyjádření společnosti Apple je logické, aby podobným schvalovacím procesem prošly i alternativní obchody a aplikace obsažené v nich.

Jenže to má dva velmi zásadní háčky. Tím prvním je, že Evropská unie (EU) si přeje, aby si mohli uživatelé iPhonů stáhnout aplikaci doslova odkudkoliv, třeba z webové stránky vývojářů. Pro stažení aplikace tak nebude třeba navštívit App Store, ale ani jiný obchod třetí strany. V takovém případě není v možnostech nikoho ověřit celý internet, pochopitelně.

Druhou překážkou je, že evropský regulátor chce Applu zakázat právo veta na to, jakou aplikaci si uživatel do mobilu smí nainstalovat, a kterou nikoliv. To je celkem zásadní, Komise tím pádem zakazuje Applu dbát o bezpečí uživatelů pro případ, že si z internetu stáhnou malware.

Namísto toho Evropská komise posazuje sama sebe do role ochránce spotřebitelů. „EK sdělila společnosti Apple, že v zájmu ochrany uživatelů nesmí aplikace notářsky ověřovat. Státní orgány jsou tedy ty, které budou muset zakročit, aby ochránily vývojáře aplikací a uživatele před riziky těchto aplikací třetích stran,“ shrnul na síti X právník Kay Jebelli.

Interesting detail: the EC told Apple that they aren't allowed to notarize apps to protect users. So "government authorities are the ones that are going to have to step up to protect" app developers and users from the risks of these 3rd-party apps.

— Kay Jebelli 🇺🇦 (@KayJebelli) March 18, 2024