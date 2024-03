Microsoft, Google a Apple se přizpůsobují DMA. Zde je další balík oznámených změn

Technologičtí giganti pokračují na úpravě svých služeb pro evropské uživatele

Apple chystá nástroj pro snadnější migraci na Android

Microsoft zase umožňuje odinstalovat z Windows vybrané funkce

V obchodech na Androidu půjde platit skrze systémy třetích stran

Od loňského května je platný evropský Akt o digitálních trzích (DMA), jehož cílem je narovnat konkurenční prostředí v online prostoru. Největší rozruch tato legislativa způsobila v minulém týdnu, neboť 6. březen letošního roku byl stanoven jako den, do kterého musí šest největších technologických gigantů upravit své produkty tak, aby v nich nebyly znevýhodněné služby menších konkurentů. Nejvíce sledované jsou v tomto ohledu společnosti Apple, Microsoft a Google, které již některé dílčí změny v rámci přizpůsobení se DMA provedly, část si ale schovávají na pozdější časy. Na co všechno se můžeme těšit?

Apple nabídne snadnější stěhování na Android

Společnost Apple například na konci minulého týdne oznámila, že v reakci na DMA připravuje další balík úprav svých služeb, který bude aplikován v průběhu letošního a příštího roku. Součástí tohoto balíku má být například „přátelštější“ přesun dat z iPhonů do telefonů s Androidem. Pro tyto účely Apple vyvíjí řešení, které má migraci dat maximálně zjednodušit – pravděpodobně se bude jednat o nějaký nástroj určený třetím stranám, které si s jeho pomocí vytvoří vlastní aplikace pro import dat z iPhonů.

Bohužel na tuto novinku si ještě nějakou dobu počkáme, Apple ji má v plánu uvést až v průběhu příštího roku. V současnosti je možný snadný přechod opačným směrem, tedy z Androidu na iPhone. Pro tento účel lze z obchodu Play stáhnout aplikaci Přechod na iOS přímo od Applu. Pro přechod z iPhonu na Android má sice Google vlastní aplikaci Switch to Android, ta ale kvůli omezením iOS neumí přenášet soubory, hesla, záložky internetového prohlížeče Safari apod.

Když už je řeč o Safari, i zde se chystají poměrně významné změny. Vestavěný prohlížeč bude možné z iPhonů odinstalovat a nahradit jiným, popř. bude možné data ze Safari exportovat do jiného prohlížeče. To by mělo být možné ještě v průběhu letošního roku. Do března příštího roku má být také v iOS možné změnit výchozí aplikaci pro navigování.

Google mění vyhledávání i možnosti plateb

Balík změn v souvislosti s DMA představil i Google, který připravuje novinky jak pro uživatele, tak i pro vývojáře. Proměnou například projde vyhledávání – ve výsledcích namísto srovnávače Googlu uvidíme odkazy na srovnávací stránky třetích stran, např. vyhledávače letů, hotelů nebo produktů. V souvislosti s tím z Googlu v Evropě zmizí některé funkce, například vyhledávaní letenek.

Google také plánuje zavádět nové vyskakující obrazovky nabízející výměnu internetového prohlížeče nebo vyhledávače, uvidíme je při nastavování telefonu s Andoridem nebo při instalaci prohlížeče Chrome na počítačích a iOS. Google rovněž chystá upgradovat výzvy pro odsouhlasení nebo zamítnutí sdílení dat napříč jeho službami.

Google se pyšní, že jeho systém Android umožňuje instalaci jiných obchodů aplikací, popř. samotných aplikací bokem – v této věci nemusel na rozdíl od Applu nic měnit. Poslední verze Android 14 prý navíc pomáhá obchodům třetích stran snáze aktualizovat aplikace.

Evropská komise také po Googlu chce, aby umožňoval v obchodech aplikací využívat alternativní platební systémy. Pro tyto účely již má americká firma připravené dva programy, které vývojářům dávají možnost provádět transakce prostřednictvím vlastního fakturačního systému. Tento týden má být možnost plateb mimo systém Google Play rozšířen i na hry. Vývojáři rovněž budou smět v obchodech nebo na webových stránkách propagovat levnější možnosti nákupů.

Ve Windows odstraníte Edge i OneDrive

Na DMA reaguje i Microsoft, a to prostřednictvím blogového příspěvku, ve kterém shrnuje veškeré provedené kroky. Redmondští po poslední aktualizaci například umožňují ze systému Windows odinstalovat webový prohlížeč Edge, cloudové úložiště OneDrive nebo deaktivovat vyhledávač Bing v systémovém vyhledávání. V souvislosti s druhým jmenovaným krokem Microsoft zveřejnil pokyny, na základě kterých mohou třetí strany implementovat do vyhledávacího pole Windows svůj vlastní webový vyhledávač. Evropští uživatelé Windows rovněž nebudou automaticky přihlašováni účtem Microsoft ke službám jako je Edge, Bing nebo Start po prvním spuštění.

Microsoft je rovněž transparentnější v oblasti nakládání s uživatelskými daty. Například zavedl nové postupy a kontroly, které mají zamezit sdílení nashromážděných dat pro účely odhalování chyb s třetími stranami. Nakládání s daty řešil Microsoft i u sociální sítě LinkedIn, a to jak na úrovni uživatele, tak i na úrovni vývojářů třetích stran. Uživatelé této sítě rovněž mohou od sítě LinkedIn odpojit propojené služby.