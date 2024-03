Windows 11 dostávají nové funkce. Vylepšují Copilot a přizpůsobují se DMA

Microsoft vydal novou kumulativní aktualizaci Windows

Uvádí systém do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích

Nové jsou i funkce umělé inteligence, ty si však v Evropě zatím užít nemůžeme

Přestože Microsoft obvykle vydává kumulativní aktualizace Windows v druhém úterý každého měsíce, tentokráte musel vydání posunout na dřívější termín. Důvodem je blížící se 7. březen, což je termín, do kterého musí redmondští uvést svůj systém do souladu s evropským Aktem o digitálních trzích. Z tohoto důvodu Microsoft vydal poslední kumulativní aktualizaci Windows 11 včera večer, a kromě změn pro evropské uživatele do ní propašoval ještě několik dalších novinek.

Windows 11 vyhovují evropskému nařízení

V souvislosti s evropským Aktem o digitálních trzích přichází do Windows několik více či méně zásadních změn. Jedna z nich rozšiřuje počet systémových aplikací, které lze odinstalovat, nově mezi ně patří:

Webový prohlížeč Microsoft Edge

Aplikace Fotografie

Aplikace Kamera

Aplikace Cortana

Evropští uživatelé také mají nově možnost vypnout vyhledávač Bing v systémovém vyhledávání, nebo deaktivovat nabízené články ze služby Microsoft Feed ve widgetech.

Windows 11 si také konečně budou u jednotlivých uživatelů pamatovat, jaký používají výchozí webový prohlížeč nebo e-mailový klient, a tuto volbu budou respektovat. Uživatelé si rovněž nově mohou vybrat, zda budou chtít synchronizovat nastavení Windows (nastavení systému, seznam aplikací či hesel) s účtem Microsoft.

Nabízené rozestavění aplikací

Windows 11 také nově přináší více možností rozmístění oken na ploše. Kromě návrhu různých vzorů rozmístění, které známe již z dřívějška, je novinkou automatické vybírání samotných aplikací do jednotlivých „chlívků“. Systém Windows se učí, jaké uspořádání oken na ploše nejčastěji používáte, a podle toho prediktivně několik způsobů rozvržení nabídne předem. O výběr aplikací se údajně stará umělá inteligence.

Psaní stylusem přímo do oken aplikací

Další novinka potěší především majitele tabletů se stylusem – nově je totiž možné psát text přímo do patřičných řádků. Dosud muselo být pro tyto účely využíváno vyskakující okno s vlastním řádkem pro ruční zadání textu.

Umělá inteligence při úpravě fotek a videa

Microsoft také do Windows přidal nové funkce využívající umělou inteligenci – ty však zřejmě zatím nefungují v Evropě. Jednou z nich jsou generativní úpravy snímků v aplikaci Fotografie, druhou pak automatické odstraňování zvukových mezer ve videostřižně Clipchamp.

Copilot se učí nové funkce

Evropským uživatelům jsou také zapovězené novinky v digitálním asistentovi Copilot. Ten se nově v rámci pluginů propojuje s několika dalšími službami – umí například zarezervovat stůl ve službě Open Table nebo spravovat nákupy ve službě Instacart. V následujících měsících se má Copilot ještě více sblížit se samotným systémem Windows a obsluhovat víc jeho funkcí, například vyprázdnit koš, vypsat IP adresu, zobrazit informace o baterii apod.

Pokud chcete novinky uvedené výše dostat co nejdříve, zaškrtněte ve službě Windows Update položku „Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici“. Pokud tak neučiníte, aktualizace přistane na vaše zařízení v druhé březnové nebo dubnové úterý.