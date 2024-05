Umělá inteligence Galaxy AI míří na tyto starší Samsungy. Je mezi nimi i ten váš?

Letos v lednu Samsung představil aktualizovanou verzi prostředí One UI 6.1 pro smartphony a tablety, jejíž hlavní novinkou je balík funkcí Galaxy AI. Umělou inteligenci dostaly nejprve vlajkové smartphony řady Galaxy S24, poté se v rámci aktualizace rozšířila i na vlajková a ohebná zařízení z loňského roku. Tím měl být seznam zařízení podporujících Galaxy AI uzavřen, nicméně nakonec se Samsung rozhodl jej rozšířit o ještě starší modely.

Samsung v polovině minulého měsíce potvrdil, že vybrané funkce Galaxy AI dostanou i telefony a tablety představené v roce 2022 a 2021. Nyní zjevně nastala jejich chvíle – podle informací z Jižní Koreje se začíná aktualizace prostředí One UI 6.1 pomalu šířit na následující zařízení:

Tučně označená skupina zařízení má dostat prakticky kompletní balík Galaxy AI vyjma dvou funkcí – generativních úprav obrázků a funkce Instant Slow-mo, která vytváří zpomalená videa z klasických záběrů, kdy umělá inteligence „domýšlí“ chybějící mezisnímky. Tato funkce je velmi náročná na výkon neurální jednotky obsažené v čipsetu, a tou modely z roku 2022 nedisponují.

S22 and S21 One UI 6.1 rollout is starting in Korea 👀‼️🥳🥳

Told you it would be this week

Tomorrow for Canada 😎 pic.twitter.com/Z4c9MWrySC

— CID (@theonecid) May 2, 2024