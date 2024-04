Samsung se pochlapil. Umělou inteligenci pustí i do Galaxy S22 a dalších starších zařízení

Balík funkcí Galaxy AI se nakonec dostane na výrazně větší množství zařízení

Samsung jej nasadí na vybrané vlajkové modely z let 2022 a 2021

Starší modely získají kvůli slabšímu hardwaru pouze dvě funkce

Jednou z hlavních novinek letošních vlajkových smartphonů od Samsungu se stal balík funkcí Galaxy AI využívající umělou inteligence ke generativním a dalším účelům. Funkce Galaxy AI obdržely na konci minulého měsíce i loňské vlajkové smartphony a tablety, čímž měl být seznam zařízení schopných provozovat umělou inteligenci dokončen. Korejský gigant ale nakonec učinil rozhodnutí, že udělá radost i majitelům starších zařízení.

AI zamíří na Galaxy S22, a dokonce i na Galaxy S21

Když Samsung oznámil, že balík funkcí Galaxy AI obdrží i smartphone Galaxy S23 FE, začali se majitelé telefonů řady Galaxy S22 ptát, proč se jich umělá inteligence netýká – vždyť Galaxy S23 FE pohání stejný čipset Exynos 2200 jako evropskou část produkce Galaxy S22. Samsung nakonec usoudil, že by starší modely skutečně mohly umělou inteligenci „utáhnout“, a začal přemýšlet o tom, do kterých starších zařízení by ji ještě mohl nasadit. V tomto týdnu padnul verdikt.

Korejská firma v příspěvku na svém korejském komunitním fóru odhalila, že funkce Galaxy AI dostanou nejen smartphony a tablety z roku 2022, ale část balíku dokonce dorazí i na telefony z roku 2021. Seznam nově přidaných modelů je následující:

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra a S22 FE

Galaxy Fold 4 a Flip 4

Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra a S21 FE (pouze vybrané funkce)

Galaxy Z Flip 3 a Z Fold 3 (pouze vybrané funkce)

Tučně vyznačená skupina zařízení by měla obdržet kompletní balík Galaxy AI s výjimkou jedné funkce – Instant Slow-mo. Vytváření zpomalených videí z klasických záběrů, kdy umělá inteligence „domýšlí“ chybějící mezisnímky, vyžaduje čipset s vyšším výkonem, než jakým zmíněné telefony a tablety disponují.

Hardwarové možnosti druhé skupiny zařízení jsou ještě menší, a proto u nich Samsung uvažuje o nasazení pouze dvou funkcí – Circle to Search a Chat Assist. Jejich majitelé tak musí zapomenout například na generativní tvorbu obrázků a textů, či živé překlady mezi jazyky. Všechny funkce, které Galaxy AI obsahuje, jsme podrobně popsali v tomto článku.

Umělá inteligence by na zmíněná zařízení výše měla dorazit v rámci aktualizace prostředí One UI na verzi 6.1, se začátkem jejího uvolňování Samsung počítá v květnu letošního roku.