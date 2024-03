Samsung obrací. Umělá inteligence se možná podívá i na řadu Galaxy S22

Samsung přemýšlí, jak dostat balík Galaxy AI na smartphony řady Galaxy S22

Hardware by neměl být brzdou, je totiž shodný s „podporovaným“ smartphonem Galaxy S23 FE

Řada Galaxy S23 by měla dostat umělou inteligenci ještě tento měsíc

Jednoznačně nejpropagovanější novinkou letošních vlajkových smartphonů od Samsungu je nativní podpora umělé inteligence přímo na zařízení. Korejský gigant pro tyto účely připravil balík funkcí Galaxy AI, díky kterému telefony řady Galaxy S24 umí vyhledávat informace na základě zakroužkování obrázku, překládat mezi jazyky, sumarizovat články, generativně upravovat obrázky apod. Tyto funkce už brzy dostanou i starší zařízení korejského výrobce, dokonce jich možná bude víc, než Samsung původně slíbil.

Galaxy S22 a umělá inteligence? Samsung o tom uvažuje

Podle původního příslibu se má balík funkcí Galaxy AI prostřednictvím aktualizace rozhraní One UI postupně dostat i na následující telefony a tablety:

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra a S23 FE

Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5

Galaxy Tab S9, S9+ a S9 Ultra

Kontroverzním se v tomto případě stal smartphone Galaxy S23 FE – je totiž poháněn dva roky starým čipsetem Exynos 2200, který se poprvé objevil ve smartphonech řady Galaxy S22. Proč by tedy i tyto telefony nemohly podporovat umělou inteligenci? Přímo na tuto otázku odpovídal šéf mobilní divize Samsungu TM Roh na 55. výročí valné hromady společnosti. Jeho odpověď nám vlévá trochu optimismu do žil – inženýři Samsungu údajně hledají způsoby, jak by mohly umělou inteligenci do řady Galaxy S22 dostat.

Pochopitelně zatím se jedná pouze o vyjádření typu „slibem nezarmoutíš“. Pokud Samsung skutečně umělou inteligenci do řady Galaxy S22 pustí, je možné, že ji kvůli méně výkonnému hardwaru omezí pouze na funkce vyžadující zpracování v cloudu. Koneckonců ani řada Galaxy S23 zřejmě nedostane kompletní balík Galaxy AI tak, ale pouze jeho (významnou) část. V tuto chvíli nevíme, o jaké funkce budou majitelé loňských „vlajek“ ochuzeni, ale zřejmě se to dozvíme již brzy – aktualizace prostředí One UI 6.1 má být pro řadu Galaxy S23 vypuštěna ještě tento měsíc.