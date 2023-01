Chatovací robot úspěšně složil test na Minnesota University Law School

Ten sestával z 95 uzavřených a 12 otevřených otázek

S výslednou známkou C+ by z ní však byl jen průměrný student

Umělá inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI je v poslední době hodně diskutovaná obzvláště ve vztahu ke školství. Mnozí pedagogové a vzdělávací instituce mají obavy, aby studentům v jejich vzdělávání nepomáhala až příliš a nepsala za ně některé typy testů či slohových cvičení. Schopnosti ChatGPT jsou ale podle všeho mnohem širší, než jsme si mysleli – tato AI na americké univerzitě úspěšně složila právnické zkoušky.

Profesor Jonathan Choi z Minnesota University Law School předložil ChatGPT stejný test, jaký dává svým studentům. Ten sestává z 95 uzavřených a 12 otevřených otázek. Výsledek je poměrně překvapivý – umělá inteligence by testem prošla, byť se rozhodně nedá říct, že by to bylo bez ztráty kytičky. Mezi ostatními studenty se pohybovala spíše ve vodách průměru a od hodnotitele by si vysloužila známku C+, tedy lepší trojku.

„Při otevřených otázkách prokázala ChatGPT znalost základních právních pravidel a nedělalo jí problém ani dodržování správné kompozice a struktury textu,“ napsali autoři hodnotící studie. „Naopak narazila na potíže ve chvílích, kdy měla rozpoznat problémy u některých otevřených otázek, což je základ pro studenta práv. Jakmile v uzavřených otázkách přišla na řadu matematika, ChatGPT taktéž pohořela,“ dodali autoři.

Činitelé v New Yorku a dalších státech postupně zakazují použití ChatGPT na školách, nicméně profesor Choi je jiného názoru. „ChatGPT by obecně vzato nebyla dobrým studentem práv sama o sobě. Dovedu si ale představit situace, kdy ve spolupráci s lidmi dokáží být její jazykové modely užitečné při zkouškách či pro trénink nových právníků,“ nechal se slyšet. O zneužívání strach nemá, neboť AI má podle něj až příliš dokonalou gramatiku a často se opakuje, tudíž rozpoznat její práci není až tak složité.