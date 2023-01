Umělá inteligence ChatGPT jako aplikace v mobilu? Dejte si velký pozor, často jde o podvod

V obchodech s aplikacemi se objevují podvodné aplikace ChatGPT

Lákají na jednoduchý přístup k chatovací umělé inteligenci

Jenomže ChatGPT oficiální aplikaci nemá a stažením té falešné riskujete

Umělá inteligence bude zřejmě jedním z hlavních trendů roku 2023. Dokazuje to třeba masivní rozšíření neuronky Midjourney mezi běžné uživatele, anebo také obliba chatovacího robota ChatGPT od OpenAI. Ale znáte ten citát ze Spider-Mana: „S velkou mocí přichází velká zodpovědnost.“

Podvodné aplikace „ChatGPT“

Řeč je o tom, že se na popularitě webového nástroje ChatGPT snaží přiživit všemožní podvodníci a vykukové. Server MakeUseOf upozorňuje na to, že obchody App Store i Google Play zaplavily podvodné aplikace, které se vydávají za oficiální mobilní verzi jmenovaného chatbota.

Prakticky všechny ale svým způsobem podvádí. Většina z nich se totiž vydává za „oficiální mobilní aplikaci ChatGPT“. Některé dokonce lákají na předplatné, které údajně odemyká další funkce chatovacího robota. Jde o lež. A že něco není úplně v pořádku, poznáte i podle toho, jak ošklivě jsou některé aplikace navržené (zvláště ty z Google Play), jak špatně fungují a také podle toho, že obsahují nepříjemné množství reklam.

OpenAI, provozovatel služby ChatGPT, nenabízí oficiální mobilní aplikaci pro tento nástroj. Jde čistě o webovou aplikaci dostupnou prostřednictvím prohlížeče, pochopitelně i na mobilu.

Jaké je riziko při používání?

Mohlo by vás napadnout, že absence oficiální aplikace ChatGPT nevadí. Vývojáři třetích stran mohou využít volně dostupnou API GPT-3, která funguje podobně jako webový nástroj a také pochází od OpenAI.

To je pravda, právě na API GPT-3 totiž většina falešných aplikací staví. Jenomže tato umělá inteligence není tak sofistikovaná jako ChatGPT (které de facto předchází), ke které zatím oficiální API neexistuje, tudíž není možné přenést chatovacího robota z webu do aplikace jedna ku jedné. A vydávání GPT-3 za ChatGPT už lze označit za vyslovené klamání.

A pak je tu riziko vystavení se nebezpečí. Aplikace, které používají logo OpenAI (pochopitelně neoprávněně) nebo nabízejí předplatné, pochází z ranku šmejdů, kteří se chtějí na tomto technologickém trendu finančně obohatit.

Vyloučeno není samozřejmě ani to, že některé aplikace skrývají nebezpečný kód, popřípadě jiný typ kybernetické hrozby. Před tím by uživatele měla střežit ochrana aplikačního obchodu, kupříkladu Google Play Protect, ale jak známo z mnoha případů v minulosti, ta není ani zdaleka neprůstřelná.

ChatGPT ve službách Microsoftu?

Pokud je řeč o tom, že by služba ChatGPT měla opustit své webové rozhraní a vydat se do světa, z oficiálních zdrojů o tom nic konkrétního nevíme. Minulý týden ale prolétla médii zpráva o tom, že by služeb ChatGPT rád využil Microsoft.

Portál The Information přinesl zprávu o tom, že americký softwarový gigant plánuje velkou investici do vývoje chatovacího robota od OpenAI, konkrétně má jít až o 10 miliard dolarů (221 miliard korun). Lidé z redmondské společnosti se též svěřili, že by nástroj ChatGPT rádi začlenili do svých produktů, jako je vyhledávač Bing, kancelářský balíček MS Office nebo e-mailový klient Outlook.