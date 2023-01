Některé školy se vrací k papírovým testům a propiskám. Může za to umělá inteligence

Umělá inteligence může způsobit zemětřesení ve školství

Jsou známy případy, kdy si od AI nechávají studenti psát eseje

Vzniká dokonce speciální software, který tuto berličku dokáže odhalit

O extrémně chytré umělé inteligenci (AI, anglicky artificial intelligence) se hovoří jako o další velké věci v oblasti informatiky. Dokonce je to téma i pro školy, které musí zavádět opatření, aby studenti s její pomocí nepodváděli při studiu.

Umělá inteligence všude kolem nás

Umělá inteligence ale není jenom neuronka Midjourney nebo precizní chatovací robot ChatGPT od OpenAI. Již nyní AI využíváme a mnohdy si to ani neuvědomujeme. Spadá sem totiž jakákoliv technologie, která dokáže zpracovávat velký objem dat a řešit úlohy bez předchozí znalosti zadání.

Strojové učení máme každý k dispozici v mobilním telefonu nebo počítači. Patří sem třeba AI, které dobarvuje černobílé fotografie, nebo hlasoví asistenti jako Siri od Applu, Alexa od Amazonu nebo Cortana od Microsoftu. Skvělou práci předvádí také chytrý překladač DeepL.

Důležitým aspektem umělé inteligence je to, že dokáže úlohy řešit jako člověk, nebo dokonce ještě lépe. Programátoři se v této oblasti snaží vytvořit takovou technologii, která dokáže uvažovat stejně sofistikovaně jako inteligentní člověk. Proto „umělá inteligence“.

Robote, napiš za mě esej

Právě výše zmiňované neuronové sítě Midjourney a ChatGPT patří k aktuálním trendům v této oblasti. První umí podle zadání vytvořit obrázek jako od ilustrátora, druhá umí ve formě chatu rychle vyhledat informace a skládat je do textu.

Jenže přesně toho se bojí školy. Objevily se totiž incidenty, kdy za sebe studenti nechali umělou inteligencí napsat esej, kterou následně vydávali za svou práci. Je to podvod? Zcela určitě, avšak některé školy se kvůli riziku těchto podvodů vrací tzv. „zpátky na stromy“.

Takřka humorná situace nastala v Austrálii, kde se osm univerzit dohodlo, že plošně zpřísní studentům podmínky. Zástupce této osmičky, doktor Matthew Brown, situaci komentoval takto: „Naše univerzity přehodnotily způsob, jakým budou v roce 2023 provádět hodnocení, a to včetně zkoušek pod dohledem. Obecně budou u zkoušek více využívány papíry a pera, aby se minimalizovalo riziko podvodu.“

Kromě toho například Univerzita v Sydney jednoznačně deklarovala, že generování jakéhokoliv obsahu pomocí umělé inteligence v rámci studia vnímá jako podvod. Skoro to tedy zní, jako by studenti ani nemohli využít například síť Midjourney pro vytvoření pěkného obrázku do vlastnoručně vytvořené prezentace. Čistá ukázka přístupu „ode zdi ke zdi“.

Jaké je řešení?

Situace už došla tak daleko, že 22letý Edward Tian, student univerzity v Princetonu, přišel s možným řešením. Během vánočních prázdnin totiž sestrojil aplikaci GPTZero, která se zaměřuje na rozpoznávaní textu vygenerovaného umělou inteligencí. Zajímavé na tom je, že používá de facto stejné strojové učení, jako právě chatbot ChatGPT.

Položme si ale otázku: je skutečně správné studenty od využívání umělé inteligence odrazovat všemožnými tresty? Vždyť AI sama o sobě je konstruována mimo jiné i k tomu, aby lidem se vzděláním pomáhala.

Je nicméně nespornou pravdou, že umělá inteligence může být využívána také k podvodům. Je však důležité, aby školy vytvořily jasná pravidla pro využívání těchto nástrojů a aby se učitelé naučili rozpoznávat použití umělé inteligence ve studentských pracích.

Nepřijde vám na předchozím odstavci něco podivného? Vytvořila ho umělá inteligence. Tolik k ukázce, jak schopný pomocník to může být nejen pro studenty vysokých škol.

Teď už ale opravdu. Chatovacímu robotovi jsme položili otázku, jak se staví k tomu, že jeho služeb mohou využívat studenti a tím de facto podvádět – tedy vydávat cizí práci za svou. Odpověď se nám moc líbí:

„Mnoho škol se snaží najít způsoby, jak využít umělou inteligenci pro pomoc při hodnocení prací studentů. Umělá inteligence například může být použita k analýze textu a hledání neoriginálních částí, což může pomoci učitelům lépe rozpoznat plagiát.

Záleží na školách a na jejich učitelích, aby se naučili využívat umělou inteligenci efektivně a zároveň chránit integritu vzdělávání. Je důležité, aby se školy připravily na tuto budoucnost a využívaly tyto nástroje ke zlepšení vzdělávání svých studentů, ale zároveň by si měly být vědomé rizik a najít způsoby, jak je minimalizovat.“