Genderová kontroverze? Obrázky, které vytvořila umělá inteligence, jsou podle žen sexistické

S uměleckými díly vytvořenými pomocí umělé inteligence se na internetu v poslední době roztrhl pytel. Ostatně i my v redakci příležitostně využíváme pro náhledové snímky skvělou službu Midjourney. Oblíbenou mezi běžnou populací je také aplikace Lensa AI, která umí vytvořit až magické obrazy nejen na základě fotografií, ale také v případě celebrit. Co se ovšem zdá jako neškodná zábava, se pro některé stalo zdrojem popuzení. Nikoliv však z uměleckých důvodů, ale rovnou těch společenských, genderových.

Is it just me or are these AI selfie generator apps perpetuating misogyny? Here’s a few I got just based on my photos of my face. pic.twitter.com/rUtRVRtRvG

— Brandee Barker (@brandee) December 3, 2022