Umělá inteligence jako nástroj k podvádění? Zvykejte si, radí šéf OpenAI

Umělá inteligence opět budí nemalé kontroverze

Školám je trnem v oku chatovací neuronka ChatGPT

K tomuto „honu na čarodějnice“ se vyjádřil šéf firmy, která síť provozuje

S nástupem moderních technologií a umělé inteligence do běžných životů se změnil způsob, jak pracujeme s informacemi. Zcela novou epochu má zažehnout pokročilá umělá inteligence, jako jsou neuronové sítě ChatGPT nebo Midjourney.

Ne každému se ale nástup inteligentních systémů zamlouvá. Tvrdě proti jsou školy, které mají za to, že studenti využívají umělou inteligenci k podvádění při studiu. Kvůli těmto důvodům již školy v New Yorku, Seattlu a koncilium osmi univerzit z Austrálie používání AI ke studijním účelům zakazuje.

Podle Sama Altmana, generálního ředitele společnosti OpenAI, která za sítí ChatGPT stojí, tento přístup však není ideální. Argumentuje například vynálezem kalkulačky, jenž byl také začleněn do výuky, byť byl zprvu ve školách zakazován.

„Lidé už dlouho začleňují nové technologie do svého života i do výuky. Například generativní text je něco, čemu se musíme všichni přizpůsobit. Myslím, že jsme se přizpůsobili kalkulačce a změnili to, jak probíhá výuka matematiky. ChatGPT je bezpochyby extrémnější technologie, ale výhody, které přináší, jsou také větší.“

Myšlenku, že lidstvo si musí prostě zvyknout, přizpůsobit se, rozvádí Altman i v dalším prohlášení: „Svět se mění a my všichni se musíme naučit přizpůsobovat. Myslím, že je to tak lepší. Nechceme se přece vracet do minulosti.“

Na druhou stranu, šéf OpenAI chápe znepokojení, které aktuálně představitelé škol zažívají. Zvažuje například zavedení elektronického vodoznaku: „V krátkodobém horizontu se na tom pokusíme zapracovat, třeba nějakým způsobem usnadnit školám odhalování textů vytvořených pomocí ChatGPT. Ale upřímně řečeno, lidé vždy najdou způsob, jak detekci obejít.“