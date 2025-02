Tvrdá odveta za Trumpova cla? Čína vyšetřuje Apple, hrozí mu vysoké pokuty

Nový americký prezident Donald Trump se pevně ujal otěží a prakticky od prvního dne podepisuje jeden exekutivní příkaz za druhým. Součástí toho jsou i nová 10% cla na dovoz zboží z Číny, a to naprosto plošně, tedy na cokoliv. Čínská lidová republika neváhá a vrací úder: hrozí vysokými pokutami pro společnosti Apple za údajné ohýbání volného trhu.

Čínský národní regulátor SAMR už nějakou dobu zkoumá prakticky společnosti Apple na tamním trhu. Podobně jako v Evropské unii (EU), i v Číně regulátoři podezírají americkou firmu z monopolních praktik. Trnem v oku jim je například stokrát diskutovaná 30% provize z mikrotransakcí v aplikacích nacházejících se v App Storu.

New: Apple, which counts China as its biggest manufacturing hub and the US as its largest market, is now at the center of an escalating geopolitical fight that threatens to span tariffs and regulatory probes. A look at the situation — https://t.co/NFCQNIoWyZ

— Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2025