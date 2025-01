Šéf Applu velkoryse podpoří nového prezidenta Trumpa. Pošle mu milion dolarů

Šéf Applu Tim Cook podpořil inauguraci nového prezidenta USA

Jde o příspěvek ve výši 1 milionu dolarů (přibližně 24,4 milionu Kč)

Cook se tak přidává k dalším osobnostem, které podpoří Trumpovu inauguraci

Tim Cook, současný CEO společnosti Apple, má peněžitým darem údajně přispět na inauguraci nově zvoleného prezidenta Spojených států, Donalda Trumpa. Má se jednat o částku ve výši v přepočtu 24,4 milionu korun, přičemž toto Cookovo rozhodnutí v médiích vyvolává vášně a znovu tak rozdmýchává diskuzi o tom, jak s Trumpem v poslední době rozšiřují vztahy technologičtí giganti a jejich šéfové.

Milion dolarů pro Trumpa

Není to tak, že by se Apple v otázce náklonnosti či přízně k Trumpovi, zejména poté k jeho názorům, stavěl vždy kladně. Byl to právě Cook, který se stavěl vyloženě kriticky k Trumpovým postojům týkajících se migrační politiky či klimatických změn. Dar tak můžeme vnímat jako chytrý a strategický krok, který by mohl připravit „úrodné podhoubí“ pro budoucí komunikaci s vládním aparátem.

Vidina hladké komunikace je totiž pro technologické firmy velikosti Applu ve zvoleném období Trumpa z pochopitelných důvodů jistě klíčová. Rozhodnutí by však mohlo a zjevně vyvolává kontroverzi mezi příznivci společnosti, kteří se ne vždy s Trumpovými postoji ztotožňují a tento příspěvek můžou vnímat jako krok k odcizení se od hodnot, ke kterým byl Apple dlouhodobě nakloněn a se kterými se ztotožňoval.

Cook však není ve světe technologií jediným významným hráčem, který podpoří či už podpořil uvedení nového prezidenta do úřadu. Namátkou lze zmínit třeba Marka Zuckerberga (CEO společnosti Meta) či Sama Altmana (OpenAI), kdy oba zmínění přispěli částkou ve stejné výši jako Cook.

Tyto příspěvky lze tedy také vnímat jako snahu těchto firem přizpůsobit se neustále se měnící politické situaci a snaze o zajištění dobrých vztahů s vládou, a to i za cenu toho, že by toto balancování mezi dlouhodobě prezentovanými hodnotami a snahou o dobré vztahy mělo vyvolat menší kontroverze.