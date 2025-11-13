Trojitá skládačka od Samsungu se blíží. Kdy se dočkáme odhalení a kolik bude stát?

- Samsung údajně odhalí svoji trojitou skládačku za tři týdny
- Prodávat by se měla ještě do konce letošního roku
- Cena se má údajně pohybovat okolo 75 tisíc korun
Letošní rok je na ohebné smartphony od Samsungu nadstandardně bohatý. V létě jsme se dočkali tří modelů (Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip FE), do konce letošního roku měl dorazit ještě čtvrtý. Tentokráte se ale nebude jednat ani o véčko, ani o knížku, ale rovnou o „leporelo“ – telefon se totiž bude ohýbat hned nadvakrát.
Galaxy Z “TriFold” klepe na dveře
Samsung před nedávnem ukázal svoji trojitou skládačku veřejnosti, pouze však za nedobytným sklem bez možnosti jakéhokoliv fyzického dotyku. Tato událost nicméně naznačila důležitou věc, a to, že odhalení této novinky je skutečně blízko. Korejská firma následně prozradila serveru SamMobile, že má v plánu svoji trojitou skládačku představit ještě do konce letošního roku. Podle korejského webu Chosun Daily má Samsung v plánu uspořádat veřejné představení 5. prosince, přičemž telefon by měl jít okamžitě do prodeje.
Samsung údajně cílí na začátek prosince proto, aby si v posledních týdnech letošního roku ověřil u zákazníků zájem, na základě kterého by chtěl nastavit výrobu dalších kusů. Telefon rozhodně nebude pro každého – jeho dostupnost bude zpočátku omezená na vybrané trhy, navíc se spekuluje o velmi vysoké ceně atakující 4,4 milionů korejských wonů (asi 75 tisíc korun s DPH).
Galaxy Z “TriFold” bude telefon podobné konstrukce jako Huawei Mate XT, avšak s jedním významným rozdílem – ve složeném stavu nebude žádná část ohebného displeje vystavená vnějším vlivům, telefon bude disponovat klasickým sekundárním displejem s úhlopříčkou 6,5″. Ohebná obrazovka se bude skládat dovnitř zařízení, ve zcela rozloženém stavu má nabídnout úhlopříčku 10″ a standardní širokoúhlý poměr stran.
Podle korejských zdrojů má mít zařízení ve složeném stavu tloušťku okolo 14 milimetrů, v rozloženém stavu pouze 4,2 mm. Navzdory takto tenkému tělu má být dovnitř osazen akumulátor se souhrnnou kapacitou 5 600 mAh. To je na smartphone velmi příjemná hodnota, u 10″ tabletu už to taková sláva není – záleží tedy, jakým způsobem bude uživatel tuto skládačku používat.
Nepředpokládáme, že se trojitá skládačka od Samsungu dostane na český trh, doufáme ale, že si ji v rámci redakce budeme moci alespoň vyzkoušet a zprostředkovat našim čtenářům první dojmy.