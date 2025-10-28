Unikátní skládačka Galaxy Z TriFold odhalena! Nikdo se k ní ale nesmí ani přiblížit

- Samsung poprvé naživo ukázal svůj trojitý skládací smartphone
- Je vystaven ve vitríně v Soulu, dotknout se jej nesmí ani zástupci médií
- Samsung oficiálně potvrdil, že premiéru plánuje ještě do konce letošního roku
Samsung byl v minulých letech (po právu) osočován za to, že v kategorii ohebných smartphonů usnul na vavřínech a nechal si ujet vlak tažený čínskými lokomotivami. Korejská firma si evidentně vzala připomínky nespokojených uživatelů k srdci a letos v létě představila skládačky s tenčí konstrukcí a lepší výbavou (Fold 7 a Flip 7). Tím navíc letošní tažení Samsungu nekončí – ještě do konce letošního roku představí unikátní skládací smartphone, který se ohýbá nadvakrát.
Galaxy Z TriFold poprvé naživo
O trojité skládačce od Samsungu se dosud pouze jen spekulovalo, nyní konečně přichází první střípky z oficiálních míst. Korejská firma totiž svůj chystaný ohebný telefon vystavila veřejnosti v rámci události K-Tech Showcase v Soulu, což je doprovodná akce summitu APEC 2025 o udržitelném rozvoji, inovacích a regionální spolupráci. Jižní Korea hostí tento summit podruhé v historii, letošního ročníku se účastní i americký prezident Donald Trump.
Galaxy Z TriFold je vystaven za skleněným panelem a nikdo nemá možnost se jej dotknout, dokonce ani přítomní novináři. Novinka je vystavena ve dvou kusech, z nichž každý reprezentuje jiný stav – jeden je kompletně složený, druhý kompletně rozložený.
— BIswatma (@thebiswatma) October 28, 2025
Podle obvykle přesného informátora Ice Universe by měl telefon ve složeném stavu vypadat jako běžný (i když trochu tlustší) telefon s 6,5″ displejem, v rozbaleném stavu má mít podobu tenkého tabletu s 10″ obrazovkou.
Galaxy Z TriFold má být zpočátku velmi raritní zařízení, Samsung údajně plánuje výrobu pouze 50–100 tisíc kusů s omezenou dostupností ve vybraných zemích, prodej na globálním trhu zatím není v plánu. Slavnostní odhalení proběhne ještě v letošním roce, což Samsung oficiálně potvrdil ve vyjádření pro server SamMobile.
Společnost Samsung pokračuje v rozvoji inovativních technologií, včetně nových form-faktorů v éře mobilní umělé inteligence, aby uživatelům přinášela smysluplné zážitky. Nedávná prezentace odráží pokračující úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a plánujeme uvést toto zařízení nové generace na trh ještě v tomto roce.
Předpokládáme, že Galaxy Z TriFold bude dostupný pouze v domovské Jižní Koreji, popř. v Číně, doufáme však, že si jej dříve či později budeme moci vyzkoušet i na vlastní kůži.