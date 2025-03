Tři čočky namísto čtyř? Galaxy S26 Ultra údajně přijde o jeden z fotoaparátů

Samsung Galaxy S26 Ultra podle nejnovějších spekulací přijde o jeden teleobjektiv

Jeho funkci by měl zastoupit hlavní 200Mpx fotoaparát

Stejným rozlišením by měl disponovat i periskopický teleobjektiv s 4× přiblížením

Samsung Galaxy S25 Ultra se prodává teprve dva měsíce a už se čile spekuluje o jeho nástupci. Zajímavé je, že letošní spekulace s v mnohém shodují s těmi loňskými, znovu se například mluví o tom, že záda Galaxy S26 Ultra budou zdobit pouze tři fotoaparáty namísto současných čtyř.

Galaxy S26 Ultra má mít o „kolečko“ méně

Do odhalení Galaxy S26 Ultra uběhne ještě spousta vody, nicméně jeho vývoj je již v plném proudu. Po menších mezigeneračních skocích u minulých generací Korejci přemýšlejí o významnějším upgradu, přičemž opět přemýšlejí o tom, že by u chystaného vlajkového modelu zredukovali počet teleobjektivů – podle serveru SamMobile dokonce testují prototyp se třemi fotoaparáty na zádech.

Není se čemu divit, Samsung si v poslední době rád vypomáhá digitálními výřezy ze snímačů s vysokým rozlišením, které údajně přinášejí kvalitu srovnatelnou s dedikovanými teleobjektivy. Z tohoto důvodu například loňský Galaxy S24 Ultra vyměnil 10× přiblížení za 5× s tím, že větší přiblížení lze získat výřezem. Podobnou praxi by mohl Samsung příští rok zavést u teleobjektivu s 3× přiblížením – ten by mohl být odstraněn úplně, jeho funkci by mohl zastat hlavní 200Mpx fotoaparát.

Podle serveru SamMobile má prototyp Galaxy S26 Ultra obsahovat tři fotoaparáty:

200Mpx hlavní (s variabilní clonou f/1.5-f/2.4)

50Mpx širokoúhlý

200Mpx periskopický teleobjektiv s 4× optickým přiblížením

V této sestavě by 1-3× přiblížení obstarával hlavní fotoaparát, za hranicí čtyřnásobného přiblížení by pak operoval teleobjektiv. Úplně stejnou logikou pracoval před pěti lety smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra, byť měl pochopitelně starší fototechniku. I přesto ale dokázal ze 48Mpx teleobjektivu se 4× optickým přiblížením „vykouzlit“ až 100× hybridní přiblížení, tudíž u spekulovaného 200Mpx fotoaparátu v Galaxy S26 Ultra by měly být významněji přiblížené záběry o poznání kvalitnější.

Je však nutné podotknout, že se jedná o pouhou spekulaci, která se ve výsledku nemusí stát realitou. Internetem totiž koluje i jiný soupis parametrů, který naopak přisuzuje Galaxy S26 Ultra dva teleobjektivy – jeden s 3,5× přiblížením, druhý s 8× přiblížením.

Galaxy S26 Ultra – Rumoured/Leaked Wide 23.6mm F/1.4-4.0(variable), OIS, AF

200MP 0.6um 1/1.3inch 3.5x Telephoto 80mm F/2.4, OIS, AF

50MP 0.56um 1/3.15inch 8x Telephoto 184mm F/3.0, OIS, AF

50MP 0.64um 1/2.76inch Ultrawide 13mm F/1.9, AF

50MP 0.7um 1/2.52inch Credits to :… — Siddhant B (@SiddhantGeek) March 25, 2025

Tento soupis je ale natolik „zběsilý“, že mu nevěří ani sám autor příspěvku.

Větší akumulátor a návrat Bluetooth do stylusu

Vraťme se ale ještě k původním spekulacím serveru SamMobile, které nezmiňují pouze fotoaparát. Samsung by měl u svého příštího top modelu navýšit kapacitu akumulátoru – zmíněný prototyp prý disponoval skládanou baterií s kapacitou 5 500 mAh, ovšem dočkat bychom se mohli i křemíkového akumulátoru s kapacitou okolo 6 000 mAh.

Prototyp také spolupracoval se stylusem S Pen s Bluetooth konektivitou. Tu Samsung u letošní generace odstranil, jelikož jejích benefitů využívala pouze malá skupina lidí, nicméně příští rok by se opět mohla vrátit. Odstranění Bluetooth skalní fanoušci přijali s nevolí a dokonce sepisovali petice na za návrat. Zda jejich přání Samsung vyslyší, je zatím ve hvězdách, přinejmenším o tom ale přemýšlí.

Autor článku Jakub Karásek