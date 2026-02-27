Tohle nikdo nečekal: Vivo X300 Ultra bude mít v pondělí evropskou premiéru a my budeme u toho

- Vivo se poprvé chystá na veletrh MWC v Barceloně
- Přiveze tam těžkou váhu – vlajkovku X300 Ultra
- Tento smartphone zde zažije svou globální premiéru, prodávat se bude i v Česku
Čínská společnost Vivo letos poprvé ve své historii zamíří na veletrh Mobile World Congress (MWC), který se koná tradičně zkraje března v Barceloně. Nepojede tam naprázdno, dle oficiálních informací tam totiž představí svůj vrcholný model X300 Ultra. Není to ale jenom tak – telefon, který později zamíří do prodeje i u nás, tam totiž zažije celosvětovou premiéru.
Vivo X300 Ultra dorazí už za pár dní
Vivo ve svém oficiálním vyjádření láká na svou konferenci v rámci veletrhu MWC: „Středobodem prezentace Vivo na MWC 2026 bude představení modelu X300 Ultra. Půjde tak o první pohled na fotografické a designové novinky výrobce. Model X300 Ultra je pro Vivo dosud nejpokročilejším systémem v oblasti mobilního fotografování a videa. Jde o výsledek dlouholetých investicí do vývoje optiky, výpočetní fotografie a optimalizace celého systému.“
Where vision meets innovation.
vivo makes its official MWC debut.
Advancing the future of mobile imaging with X300 Ultra.#MWC2026 #vivoX300Ultra pic.twitter.com/45DGDj3ESn
— vivo Global (@Vivo_GLOBAL) February 27, 2026
O tomto modelu se spekuluje už od loňského podzimu, kdy byly na konferenci v Šanghaji a následně ve Vídni představeny modely X300 a X300 Pro. Ultra doplní portfolio fotomobilů, podle dosavadních informací se má jednat o první smartphone na světě se dvěma 200Mpx fotoaparáty. Hlavní má být postaven na velkém 1/1,1″ snímači od Sony a optice s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 35 mm, druhý má sloužit jako teleobjektiv s 2,4× optickým přiblížením.
Bez zajímavosti není ani to, že telefon si zatím neodbyl ani lokální premiéru v Číně. Pokud se nic nezmění, novinka tak bude vůbec poprvé k vidění právě v Barceloně, a to už v pondělí 2. března. Se startem prodeje, mimochodem i v Česku, se pak počítá později v průběhu prvního pololetí roku 2026.
Kromě toho Vivo na MWC 2026 představí širší portfolio produktů včetně řady X300, skládačky X Fold 5 a řady cenově dostupnějších modelů V70. Součástí expozice budou i praktické ukázky, které demonstrují, jak se pokročilé technologie v oblasti zobrazování, umělé inteligence a výkonu systému promítají do intuitivní práce se smartphonem.