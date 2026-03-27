To tu ještě nebylo: příští skládačka od Xiaomi má mít magnetický fotoaparát

- Xiaomi experimentuje s ohebným telefonem, který vám svými snímky ostudu neudělá
- Řešení se má skrývat v možnosti připojení externího objektivu pomocí magnetů
- Jestli se novinka podívá také do Evropy je otázkou
Externí objektiv bezdrátově připojený k chytrému telefonu není žádná nová myšlenka. Již v minulosti s ní experimentovalo japonské Sony, které má ostatně bohaté zkušenosti nejen s výrobou smartphonů, ale také fotoaparátů. Doba ale tomuto řešení příliš nepřála. Modulární fotoaparát nicméně před časem oprášilo Xiaomi, které s externím objektivem, tentokrát k telefonu připojeným skrze magnety, chce udělat díru do světa. Na rozdíl od Sony to ale vypadá, že toto volitelné příslušenství nepředstaví v rámci klasických chytrých telefonů, ale skládaček, u kterých je kvalita fotoaparátů dlouhodobá bolístka.
Skládačka s externím objektivem
Podle nejnovějších informací, které zveřejnil známý informátor Smart Pikachu na Weibu, se Xiaomi nachází v pokročilé fázi testování svého skládacího zařízení nové generace, jehož uvedení na trh je předběžně naplánováno na červenec 2026. Tento připravovaný vlajkový model, který by měl být uveden na trh pod názvem Xiaomi 17 Fold nebo Xiaomi Mix Fold 5, má přinést magnetický modulární fotoaparátový systém a nápadný design. Stejně jako u mnoha dalších experimentálních a technologicky nejvyspělejších zařízení značky Xiaomi se v současné době předpokládá, že tento model bude uveden výhradně na čínském trhu.
Tento modulární přístup má uživatelům umožnit fyzicky připojit specializované externí objektivy, nebo vyměnit kamerové moduly. Jeho integrace nejen výrazně vylepší kvalitu fotoaparátů, ale také řeší prostorová omezení, jež jsou u skládaček přeci jen o něco větší oříšek. Ačkoli mezinárodní uživatelé by jistě měli o tuto technologii zájem, současné trendy naznačují, že tento model zůstane exkluzivně dostupný pouze v Číně.
Jen o externím modulu fotoaparátu by to ale být nemělo. Mimo kvalitní externí objektiv se má nová vlajková skládačka spoléhat například na procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, který má za úkol zajistit dostatek výkonu. Více detailů o chystané prémiové skládačce prozatím nevíme, avšak je velmi pravděpodobné, že se v průběhu následujících týdnů a měsíců bude objevovat více detailů.