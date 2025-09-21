Test, na který jsme všichni čekali: jde iPhone Air zlomit holýma rukama?

- iPhone Air je v současnosti nejtenčím smartphonem klasické konstrukce
- Na jeho odolnosti se to ale vůbec nepodepsalo, spíše naopak
- Zack Nelson z kanálu JerryRigEveryghing ukázal, že zničit iPhone Air prakticky nejde
Letošní rok je rokem supertenkých smartphonů. Tento nový trend v květnu odstartoval Samsung Galaxy S25 Edge, k němu se vzápětí přidal Infinix Hot 50 Pro+ a nedávno tuto skupinu doplnil iPhone Air – ten je s tloušťkou 5,64 mm aktuálně nejtenčím současným smartphonem standardní konstrukce.
U takto tenkých telefonů musí výrobci splnit několik výzev – umístit dovnitř veškeré potřebné komponenty včetně rozumně velkého akumulátoru, a to vše zabalit do konstrukce, která by měla ustát i méně šetrné zacházení. O fyzické odolnosti telefonů už několik let vypovídají testy Zacka Nelsona z youtube kanálu JerryRigEverything – Galaxy S25 Edge jeho mučení ustál, uspěje v něm i iPhone Air?
iPhone Air je zázrak v tenkém těle
iPhone Air je jediným letošním iPhonem, k jehož výrobě Apple použil titan – všechny ostatní jablečné telefony mají hliníkové šasi. Důvod tohoto rozhodnutí je jednoduchý – titan je lehčí a pevnější, což se u takto tenkého telefonu hodí dvojnásob.
Ještě, než se budeme věnovat odolnosti celého telefonu, musíme ocenit schopnosti nového skla Ceramic Shiled druhé generace. Zatímco běžná odolná skla lze poškrábat materiálem o tvrdostí 6 (podle Mohse), nové keramické sklo od Applu tyto hranice posouvá výrazně dál – vrypy od hrotů s tvrdostí 6 jsou prakticky neznatelné, a to samé v zásadě platí i pro škrábance od hrotů s tvrdostí 7.
Keramické sklo navíc chrání i zadní stranu telefonu, tudíž by měl být iPhone Air opravdu odolný vůči škrábancům i bez speciální ochrany. Příjemné překvapení odhalil i křest ohněm – ani v přímém kontaktu s ohněm se displeji nic nestalo, a co je ještě víc překvapivé, dokonce nedošlo ani k narušení oleofobní vrstvy na jeho povrchu.
Tím navíc chválení iPhonu Air zdaleka neskončí. Všechny testy Zacka Nelsona jsou zakončené pokusem o zlomení, a v této disciplíně novinka od Applu doslova excelovala. iPhone Air se pod tlakem jeho rukou pouze lehce prohnul a po uvolnění tlaku se vrátil do původní polohy. Telefon tak tradiční mučírnou prošel se vztyčenou hlavou, což youtubera přimělo přidat do testu ještě jednu disciplínu, která zodpoví otázku „jak velká síla je potřeba k tomu, aby se iPhone Air skutečně zlomil?“
Odpověď Zack Nelson nalezl v garáži u jeřábové váhy s ocelovým řetězem. Silným namáháním iPhonu v jeho středu došlo ke zlomení až při působení síly 97 kg, což je tlak, kterého nelze dosáhnout holýma rukama. I když přední sklo při tomto testu prasklo, zadní sklo zůstalo pouze ohnuté, a co je šokující – telefon stále fungoval. iPhone Air je evidentně nezmar a pokud se vám jej podaří neopatrným zacházením zničit, budete mít ohromnou smůlu – ustojí totiž opravdu hodně.