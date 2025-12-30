TOPlist

Tesla chystá podporu digitálních klíčů. Jako první se dočkají tyto mobily

Michael Chrobok
Michael Chrobok 30. 12. 6:30
Odemykání vozu Tesla skrze chytrý telefon (ilustrační obrázek)
  • Tesla se integracím se systémy třetích stran vytrvale brání
  • Podle známé aplikace se ale chystá podpora pro digitální klíče v mobilních operačních systémech
  • První by se měli dočkat majitelé dříve největšího výrobce chytrých telefonů na světě

Elektromobily Tesla patří mezi špičku v oblasti spojení elektrických vozidel a moderních technologií. Co se ale týče spolupráce Tesly s ostatními technologickými giganty, jako jsou Google či Apple, tady už přeci jen kooperace trochu drhne. Minulý měsíc se nicméně objevila spekulace, že automobilka po více než dekádě vezme Apple na milost a povolí ve svých vozidlech systém CarPlay. Jak se ale zdá, jen u toho to neskončí – podpora pro třetí strany se nyní pravděpodobně výrazně rozšíří i mezi majiteli vozidel Tesla.

Blíží se nativní podpora klíčů v systémech Applu a Googlu?

Podle serveru Not a Tesla App obsahuje mobilní aplikace Tesla 4.52.0 několik odkazů na kód Harmony Wallet Key Cards. Tento objev naznačuje změnu v přístupu Tesly k integraci mobilních zařízení. Současný Phone Key od Tesly využívá Bluetooth pro komunikaci mezi vozidlem a aplikací Tesla běžící na pozadí chytrého telefonu. Naproti tomu nativní klíč je uložen na úrovni operačního systému a využívá zabezpečené hardwarové prvky, díky čemuž je často spolehlivější a bezpečnější.

Tesla Y (2025) v podrobném redakčním testu
Tesla Y (2025)

Útržky kódu v aplikaci Tesla, konkrétně ve verzi 4.52.0, odkazují na integraci s HarmonyOS od Huawei, což naznačuje, že počáteční implementace je navržena pro Huawei Wallet na zařízeních se systémem HarmonyOS. HarmonyOS je široce používán v Číně, kde je Huawei dominantním hráčem na trhu. Tesla historicky využívala čínský trh jako testovací pole pro nové softwarové funkce před jejich globálním rozšířením.

Ačkoli se v kódu přímo nezmiňuje Apple Wallet ani Google Wallet, základní funkce velmi připomíná způsob, jakým Apple implementuje nativní digitální klíče od auta do iPhonu. Apple zavedl podporu Car Key v Apple Wallet v roce 2020, což umožňuje odemykání, zamykání a startování kompatibilních vozidel pomocí NFC, Bluetooth nebo UWB.



Tesla Model 3 s logem Applu (ilustrační obrázek)



Car Keys jsou uloženy v Secure Enclave na iPhonu a v Apple Watch, což umožňuje funkce jako Express Mode, který umožňuje odemknout vozidlo bez Face ID, Touch ID nebo přístupového kódu, a to i v případě, že je baterie zařízení téměř zcela vybitá. Začátkem měsíce oznámil Rivian nativní podporu digitálních klíčů od vozidel v Apple Wallet a Google Wallet a aktuálně to vypadá, že tohoto příkladu budou následovat automobilky Porsche, Toyota a General Motors.

Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

