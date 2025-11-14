Apple CarPlay v Tesle? Automobilka po více než dekádě zřejmě změní názor

- Tesla pravděpodobně povolí ve svých vozidlech alternativní infotainment Apple CarPlay
- Podle interních zdrojů to texaská automobilka vážně zvažuje
- Pokud se na současném kurzu nic nezmění, mohli by se řidiči dočkat v následujících měsících
V moderních automobilech si dnes už prakticky nedokážeme představit, že by chyběl také odpovídající infotainment, přičemž v případě elektromobilů to platí dvojnásob. Mezi průkopníky nejen elektromobily, ale také toho, jak má vypadat moderní infotainment, patří bezesporu americká Tesla. Ta dlouhou dobu vsází na vlastní řešení, přičemž populární alternativní možnosti, jako je kupříkladu Apple CarPlay, automobilka už takřka dekádu úspěšně ignoruje. Nyní to však vypadá, že se v texaském Austinu hnuly ledy a Tesla přeci jen ve svých vozidlech přítomnost CarPlay povolí.
CarPlay možná v následujících měsících dorazí do vozů Tesla
Apple CarPlay není plnohodnotný infotainment, který by přebíral kompletní kontrolu nad vozidlem, nicméně po připojení vašeho iPhonu k vozidlu (drátově či bezdrátově) se na ovládacím panelu zobrazí vlastní rozhraní, které běží nad systémem výrobce vozidla. To má výhodu především v tom, že vám CarPlay dá přístup k často používaným funkcím, které jsou snadno přizpůsobitelné a synchronizované s vašimi daty. Také v případě, pokud často měníte vozidla, je CarPlay poměrně užitečné, neboť veškeré nastavení se přenáší společně s iPhonem.
Většina automobilek nabízí CarPlay (či Android Auto) v rámci svých vozidel, aby si řidiči mohli sami určit, zda budou primárně využívat jejich systém, nebo zda pro běžné úkony raději vsadí na řešení od Applu. Tesla však v tomto byla výjimkou, ostatně Elon Musk se při kritice Applu nikterak nedrží zpátky, tudíž je příchod CarPlay do vozidel jeho společnosti poměrně překvapivý krok. Musk se totiž v minulosti vyjádřil, že cílem infotaimnentu ve vozidle je poskytovat „co největší zábavu, jakou můžete v autě zažít,“ což se podle všeho s CarPlay neshodovalo.
Podle agentury Bloomberg, která cituje „osoby obeznámené s touto záležitostí“, by tato funkce mohla být přidána během několika měsíců, pokud nebude interně zrušena. Tesla nicméně není jediným výrobcem elektromobilů, který odmítá Apple CarPlay. Startup Lucid si dal na čas, než tuto funkci přidával do svých vozidel, a Rivian stále odmítá zvážit zařazení tohoto systému s tvrzením, že systém třetí strany by zhoršil uživatelský komfort.