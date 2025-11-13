Google Mapy v reálném čase zobrazují volné Superchargery, funkce je dostupná i v Česku

- Google ve spolupráci s Teslou představil zajímavou novinku, která potěší všechny majitele elektromobilů
- Od teď budete přesně vědět, zda jsou nabíječky Supercharger obsazené či nikoli
- Nová funkce už je dostupná i pro uživatelé v České republice a na Slovensku
Kde se nachází nejbližší dobíjecí stanice je otázka, kterou si klade prakticky každý majitel elektromobilu. Mapové podklady už nějakou dobu zobrazují rozmístění nabíjecích stranic, nicméně problém může nastat ve chvíli, kdy k nějaké takové dojedete. S rostoucí popularitou elektromobility se totiž může stát, že nejenže budete muset chvíli počkat na dobití vašeho vozidla, ale také na to, až se uvolní místo u stojanu. Google to nyní ve spolupráci s Teslou řeší.
A vzhledem k tomu, že Tesla v minulosti své Superchargery otevřela i pro elektromomobily dalších značek, je tato informace užitečná nejen pro majitele Tesel, ale i pro uživatele všech dalších elektromobilů. Volné pozice u konkurenčních poskytovatelů nabíjecích stanic pro elektromobily samozřejmě v Google Mapách nejsou žádnou novinkou, nicméně Superchargery doposud chyběly.
Obsazené nabíječky už vás nepřekvapí
Už nyní si můžete v rámci Google Map vyfiltrovat pozice Superchargerů, tedy velmi rychlých nabíječek určených speciálně pro vozy značky Tesla. I když je dobití u nich velmi rychlé, přesto se může stát, že budou jednoduše všechny obsazené. Abyste měli jistotu, že se po příjezdu k nim budete mít kde „napíchnout“, zobrazí se vám nyní jejich aktuální vytíženost. Sice lze namítnout, že už nyní se u nabíječek zobrazují časy jejich nejvyššího vytížení, nicméně v tomto případě se nejednalo o data Tesly.
Podle společnosti Tesla integrovaly Google Mapy údaje o dostupnosti nabíjení na stanicích Supercharger v reálném čase. Na straně uživatele budou mapové podklady zobrazovat údaje v záložce s informacemi o poloze. Sekce tedy bude zobrazovat nejen rychlost nabíjením, ale k dispozici bude také ukazatel dostupnosti. V závislosti na umístění Tesla Supercharger v Google Mapách se dozvíte také maximální počet dostupných nabíječek spolu s počtem těch, které jsou aktuálně používány. Pokud je k dispozici více než jeden typ nabíječky, karta zobrazí dostupnost pro každou z nich.
Novinka by se už nyní měla šířit mezi uživatele v aplikaci Google Mapy na všechna zařízení, ať už se jedná o Android, Android Auto, iOS nebo displej infotainmentu v automobilech Tesla. Jak jsem avizoval v úvodu, dostupná už je i pro uživatele v České republice a na Slovensku.